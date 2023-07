Tăcerea ucide! Unde se termină lanțul complicităților?

Sărăcie? Neputință? Oameni arși de vii? Părinți uitați în căminele groazei și aflați în mizerie!

Potrivit "Open Sources", "în Gorj, bătrânii dintr-un azil au fost ascunși de ochii autorităților. Au fost cărați din centrul clandestin prin tufișuri, prin vie și porumb, înveliți în cearșafuri mai bine de jumătate de kilometru, pentru că presa să nu afle. Și lângă București, la Tunari, oamenii au fost scoși din cămin şi duși într-o clădire în construcție."

Descinderi DIICOT au avut loc și într-un azil din Pipera. Potrivit libertatea.ro "alertat că va fi o vizită de monitorizare la care vă participa și ”directoarea mare” de la sectorul 3 și de la evidența populației, patronul și-a anunțat angajații că vrea să fie impecabil în cămin, să miroasă frumos și toți beneficiarii să fie îmbrăcați frumos, „să nu fie găsiți în zdrențe”.

Comentariile sunt de prisos!

Și totuși cum poate fi explicat faptul că timp de aproape 2 ani statul a plătit peste 800.000 de euro patronului respectiv, lanțul complicităților întinzându-se până la nivelul celor care aveau obligația să vegheze asupra condițiilor oferite persoanelor în vârstă, chinuite și de nedrepte boli?

România normală?

Dacă în astfel de cămine, grozăviile sunt de neînchipuit, ce se întâmplă în centrele pentru copii, îngerași cu aripile frânte de răutate și de incompetență?

Fără să indemn la atitudini neconforme cu respectul față de Lege, cine își mai aduce aminte de Colectiv - un cuvânt care trebuie să-i ardă pe toți cei vinovați de moartea și de chinul tinerilor? Cine își mai aduce aminte de îngerașii de la Maternitatea Giulești? Dar de părinții arși de vii la ATI Piatra Neamț, la Spitalul din Ploiești și mai nou de părinții uciși de incompetența și de nepăsarea celor de la Ploiești?

Puterea aleargă, guvernele se schimbă, dar promiscuitatea socială ne înconjoară!

Nu cumva pleacă ai lor și vin tot ai lor?

Ce s-a ales de jertfa tinerilor loviți de gloanțe pentru o Românie mai bună?

Din decembrie 1989, peste 2000 de suflete, acoperite cu lespezi din piatră, grele și reci, ne caută privirea la Cimitirul Eroii Revoluției!

Cine își mai aduce aminte?

Cine aude? Cine mai simte?!

Vremurile pe care le trăim poate că le meritam!

Noi am strigat LIBERTATE!

Noi am crezut că alege, cu speranță că o să trăim mai bine, dar am uitat că un rege nu se ucide! Un președinte de tară nu se împușcă!

Să fie întâmplător că noi suntem singurii din Europa care, în 25 decembrie 1989, cuprinși de setea de sânge și manevrați de alții, ne-am ucis președintele, uitând că ne aflam în Sfânta zi de Crăciun!

Pe cine supară achitarea datoriei externe?

Democrație lipită cu sânge?

Ce ne mai așteaptă?

De 34 de ani, asistăm la bătălii interminabile pentru "ciolanul" puterii, în timp ce datoria externă a României crește, iar împrumuturile la băncile străine, făcute în numele "economiei care duduie", au ajuns la 154 miliarde de euro!

Pentru ce au fost făcute aceste datorii, în condițiile în care România a vândut tot, de la pământ, resurse de gaz și de apă și până la păduri și industrie?

Cine câștigă?! Cine se mai gândește la România?

Când într-o libertate câștigată în decembrie 1989, cu prețul vieții a mii de tineri, azi acoperiți de uitare și de lespezile reci din piatră, a fi patriot înseamnă amenințare, cum numim acest lucru?

Când timp de 34 de ani, în orașele din Transilvania, nu s-a mai ridicat nicio statuie dedicată unui Erou român, dar în zi de Comemorare a jertfei lui Horea, Cloșca și Crișan, trași de vii pe roată, în chinuri greu de imaginat, se ridică statuia unui controversat guvernator saș, cum se numește acest lucru?

Când un popor, dacă mai suntem un popor, devine complice prin tăcere și prin lipsa de atitudine în fața nedreptăților și abuzurilor potentaților vremii, în timp ce aceștia își văd nestingheriți de înmulțirea averilor, cum numim acest lucru?

Când înalți responsabili se întâlnesc cu reprezentanți din lumea interlopă prin biserici, sub acoperirea întunericului, cum numim acest lucru?

Când românii noștri au luat și iau drumul pribegiei, împinși din spate de sărăcie, la cules de sparanghel sau pe post de "batante", îngrijitori de persoane în vârstă, în timp ce în țară părinții se sting cu durere în suflet și uneori în uitare, cum numim acest lucru?

Când metadona lovește viitorul nostru, drogurile devenind nu numai o afacere, dar și un suport nefericit pentru mulți dintre tineri, iar autoritățile ridică din umeri, cum numim acest lucru?

Când bărcuțe nevinovate "eșuează" în apele Mării Negre cu o încărcătură de droguri de mare risc, în valoare de peste 2 milioane de euro, dar autoritățile declară că "sonarul necesar supravegherii apelor era defect tocmai în acel moment", cum se numește acest lucru?

Când oficiali cu răspunderi în domeniul securității naționale declara că au dat de bunăvoie, cu ani în urma, listele cu ofițerii romani acoperiți, respectiv spionii României, fără să gândească la destinele și familiile zdrobite, pentru că așa li s-a cerut de contraspionajul american, dar nimeni nu se autosesizează că fiind un act de trădare națională, cum numim acest lucru?

Când în tară nesiguranța zilei de mâine îmbolnăvește sufletul, românii fiind în situația să își piardă și locuințele în urma imposibilității achitării împrumuturilor la bănci sau a cheltuielilor de întreținere, iar guvernanții vin și spun că în România sunt prea mulți proprietari de locuințe, comparativ cu Europa, cum numim acest lucru?

Când părinții noștri sunt uitați în mizerie în căminele groazei numite "Centre pentru bătrâni", iar autoritățile ridica din nou din umeri și spun "nu am știut", cum numim acest lucru?

Când un fost ministru declară cu privire la persoanele în vârstă instituționalizate că "Eu nu mai am responsabilitatea a ceea ce se întâmplă acolo", deși imobilul încă aparține familiei sale, cum se numește acest lucru?

Când în tară totul este de vânzare, când istoria este îngropată pentru uitarea identității naționale, când promiscuitatea intelectuală înlocuiește bunul simt și buna credință, iar aleșii strigă "Ciocul mic! Noi suntem la putere acum", cum numim acest lucru?

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

