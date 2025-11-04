Tragere la sorți pentru CM 2027. România, în grupă cu Moldova și Cipru. Sistemul de calificare

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 17:50
Echipa națională de fotbal feminin a României va face parte din Grupa C5 a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2027, alături de selecționatele Ciprului și Republicii Moldova, a anunțat, marți, Federația Română de Fotbal, prin intermediul site-ul oficial.

Campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2027 va debuta la începutul anului viitor, meciurile din faza grupelor urmând să se dispute în perioada martie-iunie 2026, iar play-off-ul va avea loc în toamna anului viitor.

Campania de calificare va avea același format precum Liga Națiunilor, cu țările participante împărțite în trei ligi valorice; astfel, în urma rezultatelor din ultima campanie a Ligii Națiunilor, România va face parte din Liga C, repartizată în urna capilor de serie.

UEFA are alocate 11 locuri la turneul final care va avea loc în Brazilia în 2027, iar o a 12-a echipă europeană s-ar putea califica la Cupa Mondială în urma unui play-off intercontinental.

Cele 11 echipe calificate vor fi decise astfel: calificare directă - cele 4 câștigătoare ale grupelor din Liga A și calificare în urma meciurilor din play-off.

Traseul 1: ocupantele locurilor 2 și 3 din grupele din Liga A vor juca o primă rundă de play-off împotriva celor 6 câștigătoare de grupă și a primelor 2 celor mai bune echipe de pe locurile 2 din Liga C;

Traseul 2: ocupantele locurilor 4 în grupele din Liga A și câștigătoarele de grupă din Liga B vor juca în prima rundă de play-off împotriva echipelor de pe locurile 2 și 3 din Liga B.

Ulterior, câștigătoarele primei runde de play-off provenite de pe ambele trasee vor fi împerecheate în urma unei trageri la sorți, iar 7 dintre câștigătoarele rundei a doua din play-off se vor califica la Cupa Mondială (ierarhia va fi stabilită pe baza rezultatelor din preliminarii). Cea de-a opta câștigătoare din play-off va juca un baraj intercontinental.

Cea de-a zecea ediția a Cupei Mondiale de fotbal feminin va avea loc în premieră în Brazilia, în perioada 24 iunie - 25 iulie 2027. În total, 32 de echipe naționale vor participa la competiție.

Campioana mondială en titre este Spania, care s-a impus în finala din 2023 în fața Angliei, scor 1-0. Recordul de titluri mondiale câștigate la fotbal feminin este deținut de SUA (4), urmată de Germania (2), Japonia (1), Norvegia (1) și Spania (1).

