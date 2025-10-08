Unde se vede la TV meciul România - Moldova, înaintea asaltului decisiv pentru Mondiale

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 09:58
Jucătorii naționalei. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

Naționala României va disputa în această lună două jocuri pe Arena Națională, un meci amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei.

Partida cu Moldova se dispută, joi, 9 octombrie, de la ora 21.00, iar meciul cu Austria are loc duminică, 12 octombrie, de la ora 21.45. Ambele meciuri se joacă pe Arena Națională.

Meciul România - Moldova va fi transmis în direct la PrimaTV, unul dintre cele două posturi care dețin drepturile pentru partidele naționalei, alături de Antena 1.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul convocat pentru cele două jocuri, format din 14 jucători din străinătate și alți 14 fotbaliști care evoluează în prima ligă din România.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

