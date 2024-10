S-a calificat cu România la Euro, dar poate juca pentru Turcia: "Acum nu vreau să mă gândesc la asta”

Fotbalistul român Umit Akdag a declarat, marţi seara, după victoria cu Elveţia, scor 3-1, şi calificarea la Campionatul European U21 din 2025, că îşi doreşte să ajungă cât mai sus la turneul final găzduit de Slovacia.

"Este o seară foarte specială pentru mine, am reuşit să dau şi ultimul gol. Însă mult mai important e că ne-am calificat. Să marchez a fost altceva, a fost frumos şi cu stadionul plin. Suntem foarte uniţi, avem o echipă foarte bună. Selecţionerul era şi el puţin agitat, a luat şi cartonaş roşu, dar se întâmplă. Însă acum e fericit. La EURO ne dorim să ieşim din grupă şi apoi mergem cât de sus putem", a spus fundaşul.

"România trebuie să fie mai respectată, eu chiar când am venit nu mă aşteptam la nivelul ăsta. Chiar şi aici, la U21. Dar am văzut şi echipa mare că joacă foarte bine, a demonstrat şi la EURO. Noi ne-am calificat acum la turneul final, deci, da trebuie să fim mai respectaţi. Vom merge acolo să arătăm că suntem mai buni decât cred ei. Sigur că sunt colegi aici care pot face pasul în Ligue 1, sper să îşi arate calitatea în Europa cum am reuşit şi eu", a adăugat el.

Întrebat dacă va accepta să joace pentru România şi la prima reprezentativă, fotbalistul care deţine şi cetăţenia turcă a răspuns: "Acum nu vreau să mă gândesc la asta. Sunt fericit pentru calificare, am dat şi gol".

Selecţionata de tineret a României s-a calificat la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2025, după ce a învins echipa similară a Elveţiei cu scorul de 3-1 (2-0), marţi seara, pe Giuleşti Arena din Capitală, în ultimul meci din Grupa E a preliminariilor.

Tricolorii reuşesc a patra prezenţă consecutivă la un turneu final la Under-21, după ce înaintea ultimelor două meciuri se aflau pe locul al treilea în grupa preliminară.

Ianis Stoica (16, 35) şi Umit Akdag (68) au adus victoria echipei antrenate de Daniel Pancu în acest meci decisiv şi clasarea pe primul loc în grupă. Albian Hajdari (65) a marcat golul oaspeţilor.

România a câştigat grupa, cu 22 de puncte, urmată de Finlanda, 20 puncte, Elveţia, 18 puncte, Albania, 16 puncte, Muntenegru, 7 puncte, Armenia, 2 puncte.

Se califică direct la turneul final câştigătoarele celor 9 grupe şi cele mai bune 3 echipe clasate pe locul 2 (fără a se lua în calcul rezultatele împotriva echipelor de pe locul şase). Ultimele trei locuri de la turneu vor fi ocupate după un baraj, în dublă manşă, între celelalte 6 echipe de pe locurile secunde. Slovacia, ţara gazdă, este calificată direct la turneul final, care se va desfăşura între 12 şi 29 iunie 2025.

