Haos la meciul România - Ungaria, decisiv pentru calificarea la Euro. Maghiarii au fugit la vestiare

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 20:35
516 citiri
Maghiarii au fugit la vestiare FOTO Captura Fanatik.ro

Echipa națională de futsal a României joacă returul contra Ungariei din barajul de calificare la Euro 2026. Meciul de la Sala Polivalentă din Craiova a fost marcat de incidente grave provocate de fanii români.

Astfel, în prima repriză, după numai 5 minute, la scorul de 1-0 pentru România, mai mulți spectatori au intrat pe teren, provocând haos și speriindu-i pe jucătorii maghiari, care au fugit la vestiare. Din primele informații, a fost vorba de un conflict între două facțiuni rivale din Peluza Sud Craiova.

Meciul a fost reluat după o pauză de câteva zeci de minute.

Naționala de futsal a României a fost învinsă de echipa Ungariei, cu scorul de 3-2 (0-0), joi seara, la Debrecen, în prima manșă a barajului pentru calificarea la EURO 2026.

Golurile tricolorilor au fost reușite de Robert Crișan (29'43'') și de Sergiu Gavrilă (38'31''). Pentru maghiari au înscris Rafael Henrique Da Silva (21'41''), Baltazar Buki (31'29'') și Sandor Mate Hadhazi (37'32'').

