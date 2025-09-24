Cum s-a terminat România - Ungaria, după ce ultrașii au intrat pe teren. Echipa calificată la Euro 2026

Cum s-a terminat România - Ungaria, după ce ultrașii au intrat pe teren. Echipa calificată la Euro 2026
România, eliminată de Ungaria FOTO FB Eurosport

Naționala de futsal a României a ratat calificarea la EURO 2026, după ce a terminat la egalitate cu echipa Ungariei, 2-2 (2-1), miercuri seara, în Sala Polivalentă din Craiova, în manșa a doua a barajului pentru EURO 2026.

În prima repriză, după numai 5 minute, la scorul de 1-0 pentru România, mai mulți spectatori au intrat pe teren, provocând haos și speriindu-i pe jucătorii maghiari, care au fugit la vestiare. Din primele informații, a fost vorba de un conflict între două facțiuni rivale din Peluza Sud Craiova.

Meciul a fost reluat după o pauză de câteva zeci de minute și s-a încheiat cu calificarea Ungariei, care a marcat golul decisiv în ultimele minute de joc.

Naționala de futsal a României a fost învinsă de echipa Ungariei, cu scorul de 3-2 (0-0), joi seara, la Debrecen, în prima manșă a barajului pentru calificarea la EURO 2026.

Golurile tricolorilor au fost reușite de Robert Crișan (29'43'') și de Sergiu Gavrilă (38'31''). Pentru maghiari au înscris Rafael Henrique Da Silva (21'41''), Baltazar Buki (31'29'') și Sandor Mate Hadhazi (37'32'').

