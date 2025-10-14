Kosovo ne strică planurile. Veste proastă pentru naționala României, în legătură cu ”scenariul de film” din ultima etapă

Autor: Teodor Serban
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 12:36
476 citiri
Kosovo ne strică planurile. Veste proastă pentru naționala României, în legătură cu ”scenariul de film” din ultima etapă
Echipa națională a României FOTO Facebook echipa nationala

Calculele calificării României la Campionatul Mondial 2026 includ și un ”scenariu de film” în ultima etapă a grupei preliminare.

Dacă România nu va pierde cu Bosnia în deplasare, atunci cele două echipe vor putea fi la egalitate de puncte la final, iar codașa San Marino poate decide ocupanta locului 2 în clasament.

În ultima etapă se joacă România - San Marino, iar oaspeții pot avea tot interesul ca tricolorii să se claseze pe locul al doilea. În acest caz, San Marino ar putea prinde în mod miraculos un loc în play-off-ul din martie, prin intermediul Ligii Națiunilor.

Astfel, San Marino s-ar putea lăsa învinsă de România la diferența de scor de care ar avea nevoie echipa noastră pentru a depăși Bosnia, golaverajul fiind primul criteriu de departajare.

”Simplul fapt că cel mai bun scenariu posibil pentru San Marino implică o înfrângere categorică face deja această poveste demnă de un scenariu de film", a remarcat și presa internațională, mai exact jurnaliștii de la A Bola.

Între timp, luni seară, Kosovo a produs o mare supriză în Suedia, câștigând cu 1-0, astfel că nordicii mai au șanse minime de a prinde locul 2 în grupa lor.

Conform Football meets Data, e o veste proastă pentru San Marino, care are nevoie acum ca măcar două dintre România, Suedia și Irlanda de Nord să se claseze pe unul din primele două locuri. Dacă suedezii cu greu o pot face, nord-irlandezii se duelează cu Slovacia pentru poziția a doua, într-o grupă cu Germania.

Cum ajunge România la Mondiale. Scenariul SF prin care tricolorii câștigă grupa și se califică direct
Cum ajunge România la Mondiale. Scenariul SF prin care tricolorii câștigă grupa și se califică direct
Echipa naţională a Austriei a distrus pe San Marino, în grupa H, administrându-i joi seara, pe teren propriu, un 10-0 uluitor. În aceeaşi grupă, Bosnia a terminat la egalitate, în...
România a fost depăşită. Cum arată acum calculele pentru play-off-ul de Mondiale. Ne batem și cu Ungaria
România a fost depăşită. Cum arată acum calculele pentru play-off-ul de Mondiale. Ne batem și cu Ungaria
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
#Romania, #nationala, #Campionatul Mondial, #Film, #scenariu , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a aratat spre Seicul Mansour si a rostit SASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Situatia neverosimila din grupa Romaniei face inconjurul lumii. "Scenariu de film", in ultima etapa

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Kosovo ne strică planurile. Veste proastă pentru naționala României, în legătură cu ”scenariul de film” din ultima etapă
  2. Calificări în sferturi pentru românce la Japan Open. Cu câți bani s-au ales
  3. Românul din echipa Austriei și-a explicat decizia de a nu juca sub tricolor: ”N-a fost greu de luat”. În ce limbă a vorbit
  4. Un șobolan a intrat pe teren la meciul Belgiei din preliminarii. Cum au reacționat jucătorii VIDEO
  5. România a fost depăşită. Cum arată acum calculele pentru play-off-ul de Mondiale. Ne batem și cu Ungaria
  6. Dan Petrescu a dezvăluit de unde a primit oferte: "Nici dacă-mi dau zece milioane de euro"
  7. Echipa României defilează la Europene. Bernadette Szocs, victorie fulgerătoare
  8. Capul Verde merge la Mondiale! Lista celor 22 de țări calificate la CM, pe care se regăsesc trei debutante
  9. Victorie importantă pentru jucătoarea de tenis din România: sportiva noastră s-a impus în două seturi
  10. Căpitanul echipei naționale, desființat: "Ianis e zero barat, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată"