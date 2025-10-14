Calculele calificării României la Campionatul Mondial 2026 includ și un ”scenariu de film” în ultima etapă a grupei preliminare.

Dacă România nu va pierde cu Bosnia în deplasare, atunci cele două echipe vor putea fi la egalitate de puncte la final, iar codașa San Marino poate decide ocupanta locului 2 în clasament.

În ultima etapă se joacă România - San Marino, iar oaspeții pot avea tot interesul ca tricolorii să se claseze pe locul al doilea. În acest caz, San Marino ar putea prinde în mod miraculos un loc în play-off-ul din martie, prin intermediul Ligii Națiunilor.

Astfel, San Marino s-ar putea lăsa învinsă de România la diferența de scor de care ar avea nevoie echipa noastră pentru a depăși Bosnia, golaverajul fiind primul criteriu de departajare.

”Simplul fapt că cel mai bun scenariu posibil pentru San Marino implică o înfrângere categorică face deja această poveste demnă de un scenariu de film", a remarcat și presa internațională, mai exact jurnaliștii de la A Bola.

Între timp, luni seară, Kosovo a produs o mare supriză în Suedia, câștigând cu 1-0, astfel că nordicii mai au șanse minime de a prinde locul 2 în grupa lor.

Conform Football meets Data, e o veste proastă pentru San Marino, care are nevoie acum ca măcar două dintre România, Suedia și Irlanda de Nord să se claseze pe unul din primele două locuri. Dacă suedezii cu greu o pot face, nord-irlandezii se duelează cu Slovacia pentru poziția a doua, într-o grupă cu Germania.

Bad news for 🇸🇲 San Marino. They need two of: 🇷🇴 Romania 🇸🇪 Sweden ☘️ N. Ireland to finish Top 2 in their groups to reach WC playoffs. 🇷🇴 did their job this week, but 🇸🇪 failed badly and now has only 2% to finish Top 2. Last hope for 🇸🇲 San Marino is that 🇷🇴 Romania ends 2nd… — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 13, 2025

