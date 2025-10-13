Victoria României cu Austria, sărbătorită și în Moldova, care poate ajunge la două meciuri de Campionatul Mondial. Cum e posibil

Autor: Teodor Serban
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 18:06
610 citiri
Victoria României cu Austria, sărbătorită și în Moldova, care poate ajunge la două meciuri de Campionatul Mondial. Cum e posibil
Jucătorii echipei naționale. Foto: Facebook / Echipa Natională de Fotbal a României

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, rezultat de care poate profita și Republica Moldova.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.

Fundașul Ovidiu Burcă a primit cartonaș galben, astfel că va rata următoarea partidă a tricolorilor, pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.

În prezent pe locul 3 în grupă, România are încă șanse matematice chiar la primul loc, ocupat acum de Austria, care duce direct la Mondiale. Realist, tricolorii visează însă să depășească Bosnia și să termine grupa pe locul 2.

În acest sens, specialiștii de la Footbal meets Data au înlocuit Bosnia cu România în rândul echipelor cu cele mai mari șanse la locul al doilea, după cum se poate vedea mai jos. De asemenea, punctajul FIFA al României îi permite să spere inclusiv la urna a doua în play-off-ul din martie, echivalent cu disputarea meciului din semifinală pe teren propriu.

Victoria României cu Austria este și în avantajul Moldovei. Dacă echipa lui Lucescu va depăși Bosnia, atunci moldovenii vor intra și ei în play-off-ul de Mondiale, în urna 4, profitând de faptul că și-au câștigat grupa din Liga Națiunilor.

Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
Le fuge pământul de sub picioare! Ce-au aflat austriecii după eșecul din România
18:22 - Le fuge pământul de sub picioare! Ce-au aflat austriecii după eșecul din România
Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a...
Victoria României cu Austria, sărbătorită și în Moldova, care poate ajunge la două meciuri de Campionatul Mondial. Cum e posibil
18:06 - Victoria României cu Austria, sărbătorită și în Moldova, care poate ajunge la două meciuri de Campionatul Mondial. Cum e posibil
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Cine este fotbalistul care l-a impresionat pe Mircea Lucescu în meciul cu Austria: "Eu nu l-am cunoscut până acum"
15:42 - Cine este fotbalistul care l-a impresionat pe Mircea Lucescu în meciul cu Austria: "Eu nu l-am cunoscut până acum"
Mircea Lucescu a lăudat prestația portarului Ionuț Radu după victoria României cu 1-0 împotriva Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale 2026. Selecționerul a declarat, la conferința...
Au apărut imaginile! Reacția lui Mircea Lucescu în vestiarul echipei naționale VIDEO
14:24 - Au apărut imaginile! Reacția lui Mircea Lucescu în vestiarul echipei naționale VIDEO
Selecţionerul Mircea Lucescu le-a transmis jucătorilor naţionalei României că au evoluat cu o inteligenţă extraordinară la meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026. „Aţi jucat...
Gigi Becali a văzut România - Austria și a decis să facă un transfer: ”Dau 500.000 de euro!”
13:22 - Gigi Becali a văzut România - Austria și a decis să facă un transfer: ”Dau 500.000 de euro!”
FCSB nu s-a putut bucura prea tare de victoria echipei naționale cu Austria, asta pentru că Mihai Popescu s-a accidentat. Este suspect de ruptură de ligamente încrucișate și ar putea absenta...
Căpitanul Austriei și starul Realului recunoaște: ”Aveam alte planuri...”
12:33 - Căpitanul Austriei și starul Realului recunoaște: ”Aveam alte planuri...”
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Ianis Hagi a explicat golul decisiv cu Austria: ”Încă de la 12-13 ani. Nu e o coincidenţă”
12:22 - Ianis Hagi a explicat golul decisiv cu Austria: ”Încă de la 12-13 ani. Nu e o coincidenţă”
Ianis Hagi a declarat duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că el şi colegii săi sunt fericiţi, dar şi realişti şi ştiu că acest succes este doar un singur pas către Cupa...
Declarație șocantă a austriecilor: „Românii nici măcar nu mai voiau să câștige”
12:16 - Declarație șocantă a austriecilor: „Românii nici măcar nu mai voiau să câștige”
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Mircea Lucescu a surprins la conferința de presă: "E meritul meu, e victoria mea!"
09:44 - Mircea Lucescu a surprins la conferința de presă: "E meritul meu, e victoria mea!"
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Toate calculele după victoria cu Austria: cum ne calificăm la Cupa Mondială
08:24 - Toate calculele după victoria cu Austria: cum ne calificăm la Cupa Mondială
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Antrenorul Austriei, surprins de eșec: "Am picat de fraieri. Nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige"
07:58 - Antrenorul Austriei, surprins de eșec: "Am picat de fraieri. Nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige"
Selecționerul echipei naționale de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, a declarat, duminică seara, după meciul pierdut cu România cu scorul de 0-1, pe Arena Națională, că jucătorii săi sunt...
"Suntem o echipă puternică". Tricolorii visează la mondial, după victoria cu Austria
07:50 - "Suntem o echipă puternică". Tricolorii visează la mondial, după victoria cu Austria
Valentin Mihăilă a declarat, duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că este foarte fericit şi că îl bucură mai ales faptul că a putut evolua pe toată durata partidei....
"Suntem fericiți, dar și realiști". Căpitanul naționalei, apel la calm după victoria cu Austria
07:33 - "Suntem fericiți, dar și realiști". Căpitanul naționalei, apel la calm după victoria cu Austria
Ianis Hagi a declarat duminică seară, după meciul cu Austria, scor 1-0, că el şi colegii săi sunt fericiţi, dar şi realişti şi ştiu că acest succes este un singur pas către Cupa...
Eroul din meciul cu Austria: "Cea mai frumoasă zi din carieră"
07:18 - Eroul din meciul cu Austria: "Cea mai frumoasă zi din carieră"
Virgil Ghiţă a declarat, duminică seară, după victoria din meciul cu Austria, scor 1-0, că pentru el este una dintre cele mai frumoase zile din carieră. “Este un gol aparte, e una...
"E ireal!" Jucătorilor lui Lucescu nu le vine să creadă că au bătut Austria
06:53 - "E ireal!" Jucătorilor lui Lucescu nu le vine să creadă că au bătut Austria
Alexandru Chipciu, fundaşul stânga al echipei naţionale, crede că victoria cu Austria, scor 1-0, a arătat că tricolorii pot realiza ceea ce îşi doresc – o calificare la Cupa Mondială....
Lucescu, decizie majoră după victoria cu Austria: "Am promis că las pe altcineva la naționala"
00:28 - Lucescu, decizie majoră după victoria cu Austria: "Am promis că las pe altcineva la naționala"
Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, ştie că victoria cu Austria, scor 1-0, nu va avea valoare dacă nu e completată de victorii în ultimele două meciuri ale grupei....
Așa arată o seară istorică: cum a reușit România să o bată pe Austria și să reintre în cărțile pentru Campionatul Mondial
00:03 - Așa arată o seară istorică: cum a reușit România să o bată pe Austria și să reintre în cărțile pentru Campionatul Mondial
Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a...
Victorie URIAȘĂ! România bate Austria și visează iar la Mondial! Meci fantastic pentru elevii lui Lucescu
Ieri, 23:42 - Victorie URIAȘĂ! România bate Austria și visează iar la Mondial! Meci fantastic pentru elevii lui Lucescu
Naționala României se duelează cu Austria, într-un meci vital pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Elevii lui Mircea Lucescu au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a reveni pe locul...
#Romania, #nationala, #victorie, #Austria, #Moldova, #Campionatul Mondial , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rezerva neutilizata la Romania - Austria, Florin Tanase a rupt tacerea: "Nu e posibil asa ceva"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
O vedeta a vrut sa treaca granita in Serbia, dar a ramas "blocata": "Au emis mandat de arestare pe numele meu"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. L-a dat afară pe Lionel Messi de la Barcelona, iar acum șochează: „Sperăm să îi putem aduce omagiul pe care îl merită”
  2. Le fuge pământul de sub picioare! Ce-au aflat austriecii după eșecul din România
  3. Probleme uriașe la Barcelona, înainte de El Clasico. Hansi Flick are „infirmeria” plină
  4. Surpriză la turneul din Japonia. Cine e viitoarea adversară a Soranei Cîrstea
  5. Victoria României cu Austria, sărbătorită și în Moldova, care poate ajunge la două meciuri de Campionatul Mondial. Cum e posibil
  6. Ce lovitură în circuitul ATP! Salt de 164 de locuri în clasament, după turneul carierei. L-a învins și pe Djokovic
  7. Impresionant ce-a reușit gimnasta din România: ”Adică mai mult decât rusoaicele”
  8. Cine este fotbalistul care l-a impresionat pe Mircea Lucescu în meciul cu Austria: "Eu nu l-am cunoscut până acum"
  9. Au apărut imaginile! Reacția lui Mircea Lucescu în vestiarul echipei naționale VIDEO
  10. Ce se întâmplă cu meciul României U21 de la Cluj? UEFA a luat decizia