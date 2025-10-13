Victoria României cu Austria, sărbătorită și în Moldova, care poate ajunge la două meciuri de Campionatul Mondial. Cum e posibil

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, rezultat de care poate profita și Republica Moldova.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.

Fundașul Ovidiu Burcă a primit cartonaș galben, astfel că va rata următoarea partidă a tricolorilor, pe 15 noiembrie în deplasare, cu Bosnia-Herțegovina. România va încheia campania pe 18 noiembrie, cu San Marino, pe teren propriu.

În prezent pe locul 3 în grupă, România are încă șanse matematice chiar la primul loc, ocupat acum de Austria, care duce direct la Mondiale. Realist, tricolorii visează însă să depășească Bosnia și să termine grupa pe locul 2.

În acest sens, specialiștii de la Footbal meets Data au înlocuit Bosnia cu România în rândul echipelor cu cele mai mari șanse la locul al doilea, după cum se poate vedea mai jos. De asemenea, punctajul FIFA al României îi permite să spere inclusiv la urna a doua în play-off-ul din martie, echivalent cu disputarea meciului din semifinală pe teren propriu.

Victoria României cu Austria este și în avantajul Moldovei. Dacă echipa lui Lucescu va depăși Bosnia, atunci moldovenii vor intra și ei în play-off-ul de Mondiale, în urna 4, profitând de faptul că și-au câștigat grupa din Liga Națiunilor.

📊 Current FIFA points for teams expected in WC playoffs (as of 12 Oct): Pot 1: 🇮🇹 1712, 🇹🇷 1562, 🇺🇦 1551, 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1527 Pot 2: 🇵🇱 1524, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 1504, 🇭🇺 1499, 🇨🇿 1485 Pot 3: 🇷🇴 1480, 🇸🇰 1476, 🇸🇮 1458, 🇦🇱 1396 Pot 4: 🇸🇪 🇲🇰 ☘️NIR 🇲🇩 (UNL entrants) ▪️🇷🇴 now replaces 🇧🇦 in Pot 3! 🇷🇴 can also… — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2025

