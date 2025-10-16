Victorie fantastică pentru România și calificare în sferturi la Europene. Dramatism rar contra Serbiei

Autor: Teodor Serban
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 21:41
164 citiri
Victorie fantastică pentru România și calificare în sferturi la Europene. Dramatism rar contra Serbiei
Bernadette Szocs FOTO Instagram Bernatette Szocs

Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European 2025, după o întâlnire captivantă cu Serbia, derulată de-a lungul a peste trei ore, în sala din Zadar.

Vicecampioanele europene en titre au depus un efort enorm pentru a-şi câştiga locul printre primele opt echipe ale continentului, iar joi au eliminat Serbia, cu un spectaculos 3-2.

Andreea Dragoman a fost prima la masa de joc pentru România, într-un prim meci jucat la intensitate maximă contra Sabinei Surjan, dar pe care tricolora l-a cedat în decisiv, 2-3.

Bernadette Szocs a adus primul punct României, după ce a contracarat jocul Anetei Maksuti, iar după un prim set pierdut a dictat ritmul cu situaţiile câştigătoare pe care le-a dorit.

Serbia a revenit în avantaj, 2-1, după ce Elizabeta Samara a purtat un duel echilibrat şi cu multe ruperi de ritm în faţa Izabelei Lupulescu, însă pe care sportiva noastră l-a cedat în decisiv.

Aceeaşi Bernadette Szocs a oferit moral echipei cu o victorie fără set pierdut la momentul potrivit. În ciuda unui joc echilibrat, componenta lotului naţional a gestionat de fiecare dată finalul seturilor.

Astfel, s-a ajuns la meciul decisiv dintre Andreea Dragoman şi Aneta Maksuti, iar tricolora şi-a luat revanşa la masa de joc. Ea a rămas fermă pe poziţii în shimburile lungi, a ratat o minge de meci la 2-1 (10-9), iar pe final a lovit în forţă şi precis pentru momentul de bucurie al echipei.

Desfăşurarea întâlnirii România - Serbia 3-2

Andreea Dragoman - Sabina Surjan 2-3 (11-5, 5-11, 11-7, 6-11, 10-12)

Bernadette Szocs - Aneta Maksuti 3-1 (6-11, 11-4, 11-4, 11-8)

Elizabeta Samara - Izabela Lupulesku 2-3 (13-11, 8-11, 11-5, 11-13, 5-11)

Bernadette Szocs - Sabina Surjan 3-0 (11-9, 13-11, 11-9)

Andreea Dragoman - Aneta Maksuti 3-2 (11-8, 8-11, 11-4, 10-12, 11-6)

În sferturile de finală, România întâlneşte, vineri, învingătoarea duelului Slovacia - Croaţia.

Echipa României defilează la Europene. Bernadette Szocs, victorie fulgerătoare
Echipa României defilează la Europene. Bernadette Szocs, victorie fulgerătoare
Echipa feminină de tenis de masă a României, vicecampioană en titre, şi-a asigurat calificarea pe tabloul principal, printre primele 16 echipe ale Campionatului European Echipe Seniori 2025...
Retragere neașteptată a jucătoarei din România, înaintea meciului din sferturi
Retragere neașteptată a jucătoarei din România, înaintea meciului din sferturi
Perechea alcătuită din jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse și americanca Ashlyn Krueger s-a retras din proba de dublu a turneului WTA 250 de la Osaka (Japonia), dotat cu premii totale de...
#Romania, #victorie, #Campionatul European, #sferturi, #Serbia , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai tare moment pe care-l poti vedea"! "Kiss cam-ul" s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depaseste orice imaginatie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii in mercato: Robert Lewandowski! A spus "Da" pentru transfer
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Schimbare istorică în tenisul mondial. Ce se va întâmpla după aproape 50 de ani
  2. Victorie fantastică pentru România și calificare în sferturi la Europene. Dramatism rar contra Serbiei
  3. CFR Cluj, OUT din Europa? UEFA pregătește o sancțiune drastică BREAKING NEWS
  4. ”Zmeilor, cioflingarilor care sunt șmecherași!” Un fost internațional român cu 60 de selecții face acuzații dure
  5. Jannik Sinner le-a dat o veste proastă italienilor: ”Nu m-am decis încă, nu știu”
  6. Selecționerul Italiei, declarație șocantă: ”Voi merge chiar mai departe”
  7. Au apărut noi detalii despre decesul lui Ricky Hatton. Fostul mare boxer a fost găsit spânzurat
  8. „Nea Mircea, mă ocup eu de masaj, încep de la gambe!”. Intervine în conflictul lui Mircea Lucescu: „Dați-vă două palme!”
  9. Cum s-a încheiat procesul fotbalistului care a dat în judecată compania Pfizer după ce s-a vaccinat
  10. Emma Răducanu a luat două decizii majore privind viitorul ei în tenis

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 144 - România este pe primul loc la...