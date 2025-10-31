Victorie importantă pentru naționala României, contra Ucrainei

Autor: Teodor Serban
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 19:13
Victorie importantă pentru naționala României, contra Ucrainei
România a învins Ucraina FOTO EHF

Naţionala României a învins vineri, la Baia Mare, reprezentativa Ucrainei, scor 33-30 (20-10), în prima zi a Trofeului Carpaţi. În meciul de deschidere, Georgia a dispus de Slovacia, cu 31-28 (14-16).

Principalii marcatori din meciul României au fost Drăgan 5 goluri, Stanciuc 4, Grigoraş 4, Dedu 4, pentru tricolori, respectiv Turchenko 6, Denysov 5, Blyzniuk 4, pentru Ucraina.

Meciul cu Ucraina a reprezentat şi debutul la reprezentativă pentru tânărul portar Cătălin Sebastian Haidu (18 ani), de la SG Flensburg-Handewitt, care a reuşit patru parade în repriza secundă.

Sâmbătă şi duminică, Trofeul Carpaţi va avea următorul program, meciurile fiind programate de la orele 14.30 şi 17.30: Ucraina – Slovacia, România – Georgia, respectiv Georgia – Ucraina, România – Slovacia.

În 2025, România a mai organizat o dată Trofeul Carpaţi, în luna ianuarie, la Mioveni, turneul fiind câştigat de Serbia. Tricolorii au obţinut rezultatele: 35-26 cu Turcia, 31-31 cu Serbia şi 34-35 cu Georgia.

