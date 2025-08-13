România visează în continuare la Mondiale, după o calificare superbă, într-o grupă cu Ungaria

România visează în continuare la Mondiale, după o calificare superbă, într-o grupă cu Ungaria
România s-a calificat în faza următoare FOTO FR Baschet

Naţionala de baschet masculin a României a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 79-66 (45-34), în al treilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Tricolorii se califică mai departe, în turul I al preliminariilor europene.

Principalii marcatori ai partidei au fost Grasu 20 puncte, Uţă 11, Căţe 10, Kuti 8, Nicolescu 8, pentru România, respectiv Wiley 19, Magdevski 13, Mitrevski 11, pentru Ungaria.

În primele dispute din grupa E, tricolorii antrenaţi de Mihai Silvăşan au învins Macedonia de Nord, scor 80-72, şi Ungaria, scor 76-64, astfel că se află pe primul loc în clasament, cu 6 puncte. Ungaria şi Macedonia de Nord au câte 3 puncte.

În ultimul meci din grupă, România va juca la Szolnok, returul cu Ungaria, în 16 august. În 20 august se mai joacă Macedonia de Nord – Ungaria, iar aceste rezultate vor stabili poziţia finală a României în clasament şi traiectoria viitoare din preliminarii.

În prima fază a precalificărilor europene, România a obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia.

Echipa României are mica ei şansă de a visa la World Cup 2027, iar după turul II din precalificările europene urmează alte două tururi din preliminariile continentale, 16 meciuri tari în total, după cum urmează: 4 în turul II al precalificărilor europene şi câte 6 în tururile I şi II din preliminariile europene.

Dacă câştigă grupa B a precalificărilor, România va juca în grupa B a preliminariilor (turul I), cu Grecia, Muntenegru şi Portugalia, iar dacă va încheia pe locul 2 va fi în grupa G, cu Franţa, Finlanda şi Belgia.

După meciurile tur-retur primele trei clasate se califică în turul II al preliminariilor europene, prevăzut cu patru grupe a câte 6 echipe. Urmează tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

Cupa Mondială din 2027 va avea loc în Qatar.

