Vine un weekend cu vreme blândă. Unde ne putem bucura cel mai mult de soare

Ploile s-au retras treptat, iar meteorologii anunţă un weekend însorit, cu temperaturi de peste 20 de grade în zonele cele mai calde, conform declaraţiilor Elenei Mateescu, directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Bucureştiul şi alte zone au trecut recent prin episoade severe: cod roşu de ploi torenţiale, străzi inundate, copaci doborâţi şi trafic paralizat. Pe fondul ameliorării precipitaţiilor ca arie şi intensitate, fenomenele de vânt vor lua amploare încă de sâmbătă dimineaţă, a explicat şefa ANM. „Însă, dacă precipitațiile s-au ameliorat din perspectiva valorilor și ariei, vântul va fi în intensificare mai ales de mâine (n.r. sâmbătă), când începând de la ora 5:00 până mâine seară, la ora 23:00, zona Carpaților Meridionali și de Curbură va întâmpina rafale de 30-90 km/h, iar la altitudini mai mari de 1.700 de metri, chiar 90-120 km/h. În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei, o atenționare de cod galben va intra în vigoare tot de mâine, de la ora 9:00, până după-amiază, la ora 18:00. Vorbim de rafale care vor atinge, izolat, chiar și 70 km/h”, a declarat Elena Mateescu, la Digi 24.

Meteorologii prognozează pentru weekend un regim termic variabil la nivel naţional, cu maxime cuprinse între 10 şi 22 de grade Celsius; în anumite sectoare ale Luncii Dunării, valorile ar putea ajunge la 20–22 de grade, situaţie aplicabilă, parţial, şi Capitalei. Potrivit directorului ANM, „Debutul săptămânii viitoare va aduce din nou temperaturi ușor în scădere, mai ales la mijlocul săptămânii, când va fi posibil un nou episod cu precipitații în jumătatea de nord a țării”.

Agenţia subliniază că, după încheierea intervalului cu vânt intens, partea de sud-vest şi sud a ţării ar urma să înregistreze din nou, spre sfârşitul săptămânii viitoare, maxime în jurul a 20 de grade Celsius. Elena Mateescu a remarcat asupra caracterului neobişnuit al lunii în curs: octombrie a fost „una a extremelor meteorologice, cel puțin din perspectiva cantităților de precipitații”.

ANM recomandă atenţie la condiţiile locale, mai ales în zonele montane şi în regiunile vizate de avertizări de vânt, şi reaminteşte că prognoza poate suferi modificări pe măsură ce evoluează situaţia meteorologică.

