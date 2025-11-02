Wizz Air lansează „Wizz Class”, un mini business class în lumea zborurilor low-cost. Primele teste, inclusiv pe rute din București

Compania Wizz Air face un pas spre zona premium a zborurilor low-cost. Începând cu luna decembrie, operatorul maghiar va testa un nou tip de bilet, denumit „Wizz Class”, care promite un plus de confort și flexibilitate, fără a transforma complet modelul economic al companiei.

Programul-pilot va fi implementat pe zboruri din Londra, Roma, Varșovia, Budapesta și București, potrivit publicației britanice The Independent.

Loc liber în mijloc, îmbarcare prioritară și mai mult spațiu la bord

„Wizz Class” aduce pentru prima dată în portofoliul Wizz Air elemente inspirate din clasa business, dar adaptate pentru bugetul pasagerilor obișnuiți. Printre avantajele incluse se numără: blocarea locului din mijloc, pentru mai mult spațiu personal, îmbarcare prioritară și debarcare rapidă, bagaj de mână inclus și acces garantat la spațiul de cabină.

Michael Delehant, unul dintre directorii companiei, a explicat că prețul suplimentar va fi moderat: „Nu va costa niciodată mai mult decât prețul unui loc suplimentar. Nu e o metodă de a stoarce bani, ci de a oferi confort celor care îl cer.” a spus acesta.

Spre deosebire de companiile tradiționale, „Wizz Class” nu include mâncare sau băuturi gratuite, accentul fiind pus pe confortul fizic și rapiditatea procesului de îmbarcare.

Directorul comercial Silvia Mosquera spune că ideea a venit după ce tot mai mulți pasageri de afaceri au cerut opțiuni de zbor low-cost, dar cu un minim de confort suplimentar.

În prezent, Wizz Air oferă scaune cu spațiu extins doar la rândurile din față și la ieșirile de urgență, însă noul concept ar putea schimba modul în care companiile low-cost privesc segmentul „smart business”, călători care vor confort, dar nu la preț de business class.

