RomâniaFilm intră în faliment. Distribuitorul de filme românești era în insolvență de peste 8 ani

Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor (RADEF) RomâniaFilm a intrat în faliment, după 8 ani de insolvență, vineri, 30 octombrie. Reorganizată ca regie autonomă după 1990, România Film avea atunci 600 de săli de cinematografe și mii de angajați. Procedura de faliment a început la solicitările a doi creditori.

Instanța a luat decizia trecerii la faliment a Regiei aflate sub autoritatea Ministerului Culturii, încuviințând solicitările în acest sens venite din partea a doi creditori, respectiv Direcția Fiscală a Consiliului Local al Municipiului Brașov și Nada Rusimovici.

Ambii au invocat faptul că RADEF nu și-a respectat propriul plan de reorganizare, care prevedea plata până la finalul anului trecut a restului de 80% rămas de achitat din totalul de 32,8 milioane lei al datoriilor admise la masa credală, iar tribunalul le-a dat dreptate.

Fiscul local brașovean mai are de încasat 30.554 lei, iar Nada Rusimovici, 1,01 milioane lei. RADEF, prin administratorul său special, a încercat să evite falimentul argumentând că, în urma modificării ample a Legii insolvenței din 2022, regiile autonome nu se mai numără printre persoanele juridice care pot intra în insolvență sau faliment, iar prevederea potrivit căreia procesele începute înainte de intrarea în vigoare a noii legi rămân supuse celei vechi ar fi neconstituțională, însă fără succes.

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Nada Rusimovici a preluat în 2012 o creanță de circa 938.000 lei asupra RADEF, care inițial aparținea unei firme de producție de filme, potrivit datelor din dosarul insolvenței Regiei, analizate de Profit.ro. În același an s-a convenit ca respectiva creanță să fie stinsă prin darea în plată de către RADEF a clădirii cinematografului Studio din centrul Timișoarei. În 2016, justiția a desființat contractul de dare în plată, constatând nulitatea absolută a acestuia, însă ulterior, Rusimovici a obținut înscrierea în tabelul de creanțe al RADEF, cu suma totală de 1,26 milioane lei, reprezentând principalul de 938.000 lei plus dobânzi.

În cererea sa de intrare în faliment a RADEF, depusă în mai 2026 și încuviințată recent, Nada Rusimovici și-a exprimat interesul de a prelua, în contul creanței sale, clădirea sediului fostului Oficiu de Difuzare și Programare a Filmelor Timiș.

O mare parte din creanțele curente sunt generate de impozitele și taxele locale aferente cinematografelor și grădinilor de vară care nu sunt închiriate (la cele închiriate, chiriașii au obligația de plată a impozitelor introdusă prin contractul de închiriere), acestea urmând a fi predate, împreună cu pasivul aferent, către UAT-uri, în temeiul Legii nr. 303/2008 sau Legii nr. 101/2023. În prezent, sunt pe rol 16 cereri de preluare.

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