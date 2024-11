Dezvăluiri din culise! De ce a plecat Florin Călinescu de la "Românii au talent": "Nu eram de acord"

Florin Călinescu a făcut dezvăluiri din culisele emisiunii "Românii au talent" și a explicat de ce a dorit să plece de la emisiune.

Florin Călinescu a spus că nu vrea să negocieze anumite principii, oferind exemplul punctualității. Fostul jurat al emisiunii "Românii au talent" a mai spus că acest show era câștigat pe baza voturilor publicului, însă nu întotdeauna câștiga cel mai talentat concurent.

Florin Călinescu, despre plecarea de la PRO TV:

”De când mă știu, exact ca o vacă care are tot ce îi trebuie să dea o producție bună dă cu piciorul în șiștar. Sunt atât de neînțeles, adică eu nu mă înțeleg pe mine câteodată. Să îți dau câteva exemple, toată lumea zice: Bă, ce s-a întâmplat cu tine? Eu am plecat din PROTV. Dacă se ating niște principii în capul meu nu le negociez, zic: Bă, la revedere! Pa! Și plec, eu am plecat de două ori, a treia oară s-a întâmplat ceva, Mihai, poate s-a întâmplat și cu tine”, a declarat Florin Călinescu la emisiunea lui Mihai Tatulici de la Fanatik.

Florin Călinescu spune că nu era de acord cu formatul show-ului și că nu întotdeauna cel mai talentat câștiga.

”Deci, nu mai puteam să mă duc, să mă îmbrac, să mă uit la copiii ăia. E o emisiune care poate să trăiască, publicul e avid să vadă chestiile alea de la Românii au Talent, dar eu nu mai puteam să fiu acolo. Nu mai puteam să fiu acolo, eu fizic nu mă mai înțelegeam, plus că nu eram de acord cu dreptatea aia.

Pentru că în finală, publicul ăsta ipocrit zicea: Domnule, ați făcut manevre! Bă, nu am făcut nimic, la finală voi hotărâți cu voturile de acasă. Ce să fac dacă ăla a câștigat că are 3.000 de prieteni și cel mai talentat a primit trei mesaje

Totuși, ce l-a deranjat pe Florin Călinescu? Unul dintre principiile încălcate a fost punctualitatea.

"Uite, astăzi eu nu înțeleg, îți dai o întâlnire cu cineva și ăla zice: Trafic, e trafic! Bă, dar stai puțin că eu vin dintr-o meserie, și teatrul și filmul, în care cum ar fi să vină Esca care încă e veterană să spună: E 7 și 8 minute că a fost trafic. Băi, frate plec cu două ore, cu trei, că nu îmi dau seama, dar asta e meseria mea trebuie să ajung la timp".

