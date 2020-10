Mesajul lui Mihai Petre dupa ce a plecat din juriul emisiunii Romanii au talent

"Experienta Romanii au talent este fantastica. Am fost martor si am jurizat reprezentatii de nivel mondial si am avut ocazia sa lucrez cu o echipa fantastica", a scris Mihai Petre pe reteaua sociala, multuminid echipei si colegilor pentru perioada in care au lucrat impreuna.Andi Moisescu, Pavel Bartos si Smiley au comentat la postarea coregrafului, confirmand ca intre ei s-a produs o legatura indestructibila."Mihai, frate, s-a intors el Michael Jordan, la Chicago Bulls, dupa ce se retrasese de tot. Sa privim cu optimism inainte. Ai locul tau pus deoparte mereu in inima mea", i-a transmis Andi Moisescu."O sa ne lipsesti! Te iubim si speram sa te mai intorci!", i-a scris Smiley.Juriul emisiunii Romanii au talent va fi completat cu actrita Alexandra Dinu, fosta sotie a lui Adrian Mutu