Rapid a transferat un campion al Romaniei! Primele declaratii VIDEO

In varsta de 24 de ani, mijlocasul ploiestean a semnat un contract pe doi ani cu Rapid, urmand a se alatura marti lotului condus de Mihai Iosif."Am avut mai multe oferte , dar Rapidul si echipele de traditie nu se refuza. S-a creat o mare emulatie in jurul Rapidului, ceea ce e normal, pentru ca este o echipa atat de iubita, si imi doresc performanta, ca peste tot. Voi munci mult si voi da totul, iar ca echipa imi doresc sa fim uniti, in spiritul Rapidului.Am jucat o data contra suporterilor rapidisti, cu UTA, si am fost coplesit de emotie, a fost ceva foarte frumos. Mi-am dorit sa revin, de data asta in tricoul Rapidului. Sunt nerabdator sa intru in spiritul Rapidului, am copilarit pe langa Nico, Sapunaru, Oros... La Astra in vestiar se asculta imnul Rapidului dupa victorie, astfel am crescut in spiritul Rapidului si abia astept sa il simt pe pielea mea", a spus Romario pentru fcrapid.ro.Nascut la Ploiesti, Moise a mai jucat in cariera pentru Astra Giurgiu, Petrolul Ploiesti si UTA Arad, cu giurgiuvenii fiind campion in 2016.