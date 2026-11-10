Romgaz va începe să asigure nu doar securitatea energetică, ci și securitatea alimentară. Tranziția se va face în anul 2027

Autor: Mihai Diac
Marti, 10 Noiembrie 2026, ora 17:55
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Romgaz va începe să asigure nu doar securitatea energetică, ci și securitatea alimentară. Tranziția se va face în anul 2027
Romgaz este pregătită să operaționalizeze centrala de la Iernut - FOTO Facebook / Dumitru Chisăliță

Anul 2027 va însemna tranziția Romgaz de la un producător tradițional de gaz natural la un grup energetic integrat, care nu numai că va asigura securitatea energetică a României, ci și securitatea alimentară, prin Azomureș, a declarat, marți, 10 noiembrie 2026, Răzvan Popescu, CEO al companiei, la o conferință pe teme energetice.

''2027 înseamnă cu adevărat tranziția companiei Romgaz de la un producător tradițional de gaz natural într-o companie energetică integrată, un grup integrat, care nu numai că va asigura securitatea energetică a României, ci și securitatea alimentară, prin Azomureș. Avem producția de gaz natural, depozitarea, producția de energie electrică, dar și producția de îngrășăminte. Din punctul nostru de vedere, toți acești pași au fost recunoscuți, au fost recunoscuți de Bursa de Valori, au fost recunoscuți de mari investitori internaționali. Gândiți-vă că la cele două emisiuni de obligațiuni peste 80% dintre investitori au fost mari fonduri internaționale, fonduri de pensii internaționale. Asta arată că nu mai suntem un jucător local, ci putem aspira să fim un jucător regional'', a spus Popescu la a VIII-a ediție a Romanian International Energy Conference (RIEC 2026), organizată de Federația Patronală a Energiei (FPE).

Acesta a subliniat că, începând cu achiziția Neptun Deep, Romgaz a început transformarea dintr-un producător tradițional de gaz natural într-un actor energetic. Șeful Romgaz a reamintit și de proiectul centralei de la Iernut, un proiect foarte greu, un proiect ''moștenit'', care a trecut prin etape foarte dificile până la momentul în care conducerea companiei a trebuit să își asume chiar rolul de EPC (Engineering, Procurement, and Construction), ceea ce nu s-a mai întâmplat într-o societate cu capital majoritar de stat.

''Pentru noi, emisiunile de obligațiuni, ratingul internațional, interesul investitorilor internaționali pentru proiectul Neptun Deep și evoluția companiei Romgaz au însemnat și au demonstrat că drumul pe care îl parcurgem este cel corect. De asemenea, pentru a adăuga valoare gazului, atât produs onshore cât și gazului din Neptun Deep, în septembrie am achiziționat cea mai mare platformă chimică din România, și anume Azomureș, pe care deja am integrat-o ca și sucursală în cadrul Romgaz și facem toate pregătirile necesare ca, etapizat, instalațiile să fie pornite la începutul trimestrului al doilea al anului viitor'', a precizat Răzvan Popescu.

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