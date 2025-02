România ar putea recupera de la elvețieni cel mai mare combinat de la noi din țară. Mișcarea pregătită de Romgaz

Producătorul de îngrășăminte chimice Azomureș, din grupul Ameropa din Elveția, este în căutare de parteneri pentru a relua producția de îngrășăminte.

Oficialii români spun că Romgaz, companie de stat, vrea să achiziționeze Azomureș. Proprietarii ar vrea să vândă din cauza prețurilor mari la gaze.

“După cum am anunțat încă de anul trecut, căutăm parteneri pentru a relua producția de îngrășăminte. În acest moment, nu putem oferi mai multe detalii, dar scopul nostru este să producem din nou îngrășăminte.

România are resurse naturale, are industrie modernă cu angajați bine pregătiți și are agricultura la un nivel foarte înalt. Toate acestea oferă un avantaj economic și social deosebit de important pentru viitor”, a declarat Ovidiu Maior, purtător de cuvânt la Azomureş, potrivit financialintelligence.ro.

Iar „partenerul” ar putea fi compania de stat Romgaz.

Marcel Ciolacu a transmiscă este o veste importantă că Romgaz vrea să preia cel mai mare producător de îngrăşăminte chimice din ţară.

„În agricultură, datele arată că ultimele ninsori au căzut exact în zonele cu mare deficit de apă după seceta de anul trecut. Avem acum premisele pentru un an agricol foarte bun. Iar o altă veste importantă este că Romgaz vrea să preia cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din țară. Susțin total proiectul, este cea mai bună soluție pentru agricultorii noștri”, a transmis Marcel Ciolacu joi, 27 februarie, înainte de ședința de Guvern.

Ads

Combinat mare, preluat de Romgaz

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat miercuri, 26 februarie, că Romgaz SA, compania de stat din domeniul gazelor, are în lucru o analiză pentru a prelua un mare combinat din România, care nu a fost identificat după nume. Mișcarea ar permite societății cu capital de stat să ofere gaz la un preț potrivit inclusiv pentru producția de îngrășăminte chimice, a mai spus oficialul.

Burduja a spus că nu poate intra în detalii la acest moment.

„Romgaz are în lucru o analiză pentru preluarea unui mare combinat din România, n-am să intru în alte detalii, care i-ar permite să dea un gaz la un preţ care să renteze pentru producţia de îngrăşăminte chimice şi, practic, să-şi extindă portofoliu în acest sens. E o analiză complexă cost-beneficiu şi vom vedea rezultatele, dar mandatul politic şi de securitate naţională ei îl au să facă astfel de demersuri”, a declarat ministrul.

Ads

Ministrul a atacat din nou politicile verzi ale Uniunii în domeniul energiei. Burduja a subliniat că industria are provocări la nivelul întregii Europe, menţionând că asta a şi susţinut la Bruxelles şi de câte ori a avut ocazia, că, prin politicile „de tipul terapie-şoc” a fost pusă pe butuci o parte bună a industriei noastre şi am ajuns să depindem de alţii.

„Ceea ce este şi un risc de securitate din punctul meu de vedere, când nu ai capacitatea să-ţi produci, de exemplu, îngrăşămintele chimice pentru agricultură. Şi când ştim cu toţii că acest proces de punere în conservare, să spunem, a unui combinat necesită apoi o investiţie de 300-400 de milioane de euro ca să îl pui înapoi pe picioare. Nu este înţelept să procedezi astfel. Şi cred că România are două lucruri de făcut, pe de o parte, lucruri care depind de ea însăşi, pe de altă parte lucruri care depind de Uniunea Europeană. Şi noi trebuie să ne susţinem poziţiile la Bruxelles. Ce depinde de noi? Depinde de noi să ne creştem masiv capacitatea de producţie de energie electrică şi sigur şi de gaze. De la gaze avem un plan clar, vorbim de Neptun Deep, vorbim de o producţie cu minimum 75%, dar până la 100% mai mare decât astăzi, şi vorbim şi de o valoare adăugată a acestui gaz, fie prin termocentrale pe gaz, deci să-l transformăm în energie electrică, proiectele Iernut, celebra epopee care continuă, şi Mintia, Işalniţa, Turceni şi altele, Năvodari. Pe de altă parte, să-l folosim în industrie şi acolo am mai spus-o şi demersul continuă”, a spus ministrul la ZF Power Summit 2025.

La începutul anului, ministerul saluta primii pași făcuți de Romgaz pentru a intra pe piața de furnizare pentru clienții casnici, se arăta într-un comunicat oficial.

Ads