Romgaz ataca pietele din Orientul Mijlociu

Romgaz intentioneaza ca in viitorul apropiat sa intre pe pietele din Orientul Mijlociu si Africa, a declarat, joi, Francisc Toth, directorul general al companiei de stat.

Pentru a iesi pe piata externa, producatorul de gaze si-a infiintat special o directie de Relatii Internationale, pentru a identifica oportunitati de afaceri. Directorul acestei directii din cadrul Romgaz este Jude Aristotel.

"Intentionam sa intram pe pietele din Orientul Mijlociu si Africa, de exemplu Libia, in viitor. Aici sunt potentiale zacaminte de gaze si titei. Ar fi o mare provocare pentru Romgaz", a declarat Francisc Toth, citat de NewsIn.

Romgaz si-a deschis in iulie sucusala la Bratislava, in Slovacia, unde a fost numit director Veres Ladislau. Romgaz si Aurelian Oil&Gas au semnat in luna iulie contractul de colaborare privind explorarea de gaze din Slovacia.

Actionarul majoritar al Romgaz este Ministerul Economiei si Finantelor, care detine 85,01% din actiuni, iar restul de 14,99% din actiuni apartine Fondului Proprietatea.

