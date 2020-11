Romgaz, unde statul roman este actionar majoritar, se asteapta sa fie executata de ANAF

Grupul Romgaz a inregistrat un provizion de 26,1 milioane de lei in urma inspectiei economico-financiare efectuate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) privind respectarea prevederilor OUG nr. 114/2018, respectiv art. 43 in legatura cu distribuirea sub forma de dividende a 35% din rezervele existente la 31 decembrie 2018."ANAF considera ca dividendele acordate statului roman ca actionar majoritar ar fi trebuit sa fie mai mari cu 24,3 milioane lei; la aceasta suma se adauga penalitati pentru plata cu intarziere a acestor dividende. Societatea a contestat in instanta raportul emis de ANAF, insa estimeaza ca ANAF va executa societatea pentru aceasta suma inainte de finalizarea litigiului", explica reprezentantii companiei energetice.Producatorul de gaze Romgaz a obtinut, in primele noua luni ale anului, un profit net de 941,9 milioane de lei, in scadere cu 20,52% comparativ cu perioada similara a anului trecut.Cifra de afaceri a fost de 2,918 miliarde de lei, mai redusa cu 23,01%.Productia de gaze naturale a fost de 3,197 miliarde de metri cubi, fiind cu 19% sub cea inregistrata in primele noua luni din 2019.Consumul de gaze naturale estimat la nivel national pentru perioada de raportare a fost de 87,5 TWh, cu aproximativ 3% mai mare decat cel inregistrat in perioada similara din 2019.Cantitatea de energie electrica produsa in primele noua luni de Romgaz a fost de 617,87 GWh, cu 111,5% mai mare fata de perioada similara a anului trecut.Statul roman, prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, detine 70% din Romgaz, iar alti actionari detin restul de 30%.