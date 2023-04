Motivul pentru care Romică Țociu nu mai apare la ”Te cunosc de undeva!”: ”Fac și eu ce pot”

Actorul Romică Țociu (61 de ani) a renunțat momentan la show-ul de televiziune ”Te cunosc de undeva!”, difuzat de Antena 1.

„Nu poți fi prezent la fiecare ediție, oricât de mult ți-ai dori asta. Intervine o anume rutină și asta nu e nici în favoarea ta, nici a producției în sine. Așa că am luat o pauză. Mă bucur foarte mult când am constatat câte voci tinere și frumoase s-au îndreptat spre ediția din acest an a producției. Sunt mulți tineri care au prins curaj, care au descoperit emisiunea, frumusețea ei, extraordinarul ce-i dă viață în fiecare ediție. Sunt sigur că va prinde foarte bine și la actualul sezon”, a declarat Romică Țociu pentru playtech.ro.

„Nu înseamnă în niciun caz că dacă nu voi mai fi văzut la emisiunea de sâmbătă seara, gata, am luat o pauză de la televiziune. Nici pomeneală. Mai am o surpriză, în buzunar, plus că pregătim deja edițiile de Paște. Și mai fac și o promisiune și anume că în toamnă voi fi iar pregătit de luptă pentru a reveni, de va fi nevoie de mine la ”Te cunosc de undeva”. În fond, îmi cunosc posibilitățile. Eu sunt actor de comedie, în primul rând, nu solist vocal, dar fac și eu ce pot!”, a completat actorul.

