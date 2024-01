Cea mai bogată româncă, clipe de spaimă: "Ok, gata murim!"

Cea mai bogată româncă a văzut moartea cu ochii, dintr-o mașină Ferrari condusă de soțul ei.

Romina Gingașu (31 de ani), soția lui Pierro Ferrari (77 de ani), unul dintre proprietarii Ferrari, a dezvăluit care a fost momentul în care a încremenit de spaimă.

”Eram într-un Ferrari, condus de către Pierro. La un moment dat am văzut pe bord că am atins viteza de 270 de km/h. Atunci am zis: ok, acum murim!. Dar, până la urmă totul a fost bine”, a dezvăluit Gingașu, la Pro TV.

Romina și Pietro au o avere estimată la 6,5 miliarde de euro și, în ciuda diferenței de vârstă de 46 de ani, se înțeleg foarte bine.

Ei sunt împreună de șapte ani și s-au cunoscut la Monaco.

