Soția româncă a boss-ului de la Ferrari, după ce și-au cumpărat un iaht: ”Suntem încă normali”

Românca Romina Gingașu (31 de ani) este măritată cu italianul Piero Ferrari (77 de ani), unul dintre proprietarii Ferrari, care are o avere de aproximativ 6,5 miliarde de euro.

Romina este originară dintr-o comună din Călărași, a absolvit Colegiul Șincai din București și apoi Academia Tehnică Militară.

Cei doi au revenit în România pentru lansarea unui film, intitulat chiar ”Ferrari”, ocazie cu care au fost invitați în studioul Digi24, unde au fost întrebați care este cel mai scump lucru pe care l-au cumpărat vreodată.

”Iaht. Un iaht”, a răspuns boss-ul de la Ferrari. ”Suntem normali. Suntem încă normali”, a completat soția româncă.

”Un iaht, pentru că am o pasiune. Am norocul de a avea experiență în domeniul aviației private, deoarece am fost președintele Piaggio Aero, dar și în domeniul iahturilor, pe care îl iubesc, deoarece sunt în comitetul director și vicepreședinte al Ferretti Group, care include brandurile Riva, Pershing, Wally și multe alte branduri de iahturi”, a explicat Piero Ferrari.

Ads