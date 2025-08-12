Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere la Monte Carlo FOTO

Romina Gingașu și-a serbat împlinirea celor 33 de ani pe 9 august, alegând să marcheze momentul într-unul dintre cele mai exclusiviste locații din lume, Monte Carlo. Departe de fastul exagerat pe care l-ar presupune un asemenea loc, soția miliardarului Piero Ferrari a optat pentru o petrecere intimă, cu accente rafinate.

Pe terasa cu vedere directă către faimosul Casino de Monte Carlo și portul plin de iahturi luxoase, invitații au fost întâmpinați la o masă lungă, acoperită cu pânză albă, aranjată cu pahare rafinate și într-o lumină caldă. Romina a ales o rochie mulată, în tonuri pastelate, decorată cu broderii delicate și elemente strălucitoare, atrăgând fără efort atenția tuturor celor prezenți.

Deși astăzi trăiește o viață înconjurată de opulență, povestea Rominei începe în comuna Mânăstirea din județul Călărași. Pierderea tatălui la doar 11 ani i-a marcat copilăria, însă determinarea ei a dus-o departe. Acum, la 33 de ani, face parte din viața unuia dintre cei mai bogați oameni ai Italiei. Piero Ferrari, fiul legendarului Enzo Ferrari, are la 80 de ani o avere de aproximativ 8,9 miliarde de dolari, conform Forbes.

Relația dintre cei doi a început pe 14 februarie 2017. Patru ani mai târziu, pe 24 iulie 2021, s-au cununat religios în Capri. Cununia civilă, însă, a rămas un subiect învăluit în mister.

„Nunta a fost religioasă și a fost la Capri, dar nunta legală (n.r. cununia civilă) a fost un secret și numai noi știm când, unde și cum”, a dezvăluit Romina. Evenimentul din Capri a fost unul de poveste: tort cu portocale, un recital susținut de Al Bano și o mireasă într-o rochie cu croială office, elegantă și sobră.

Supranumită „doamna Ferrari”, Romina a făcut o precizare inedită despre numele său:

„Nu sunt în buletin Ferrari, eu sunt Romina Gingașu. Nu am luat numele de Ferrari. Suntem căsătoriți, dar nu am luat numele, pentru că este marcă înregistrată și a fost decizia mea să nu iau acest nume. Altfel nu aș fi putut să fac nimic cu viața mea după. Deveneam un brand, iar atunci lucrurile se controlează de niște avocați, de un audit, de companii, ar fi devenit totul foarte complicat. El este Piero Lardi Ferrari, după numele mamei lui. E ok, eu sunt Romina Gingașu și consider că personalitatea mea și tot ceea ce reprezint eu este Romina Gingașu”, a spus aceasta în podcastul „La Măruță”.

