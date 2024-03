Dosarului Rompetrol, amanat

Dosarul in care Dinu Patriciu si alte 11 persoane sunt judecati pentru infractiuni economice in dosarul Rompetrol se afla, de astazi, pe masa completului de judecata. Patriciu este acuzat, in acest dosar, de manipularea pietei bursiere, asociere in vederea comiterii de infractiuni, spalare de bani, delapidare si alte infractiuni economice. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridica la 85 de milioane de dolari.

Dinu Patriciu a declarat in repetate randuri ca vrea ca judecata sa se incheie cate mai repede. Judecarea procesului a fost amanata insa pentru 1 noiembrie, din cauza ca multi dintre inculpati au cerut timp pentru a-si angaja aparatori.

Printre martorii in dosar se afla si premierul Calin Popescu Tariceanu sau senatorul UDMR Verestoy Attila. Alaturi de Patriciu, sunt trimisi in judecata si mai multi angajati ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. Cercetarile in acest dosar, cu aproape 60 de volume, au durat doi ani.

Ads