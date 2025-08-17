Rompetrol dă lovitura: motivul pentru care profiturile au sărit cu 76% doar în prima jumătate din 2025

Grupul KMG International, care deține Rompetrol, a raportat un profit net de aproape 13 milioane de dolari în primele șase luni ale anului, față de 7,4 milioane de dolari în perioada similară din 2024. Creșterea a fost susținută în principal de vânzările en-gros, mai mari cu 33%, în timp ce retailul a scăzut ușor, cu 4%.

„În semestrul I 2025 cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuție a înregistrat 1,65 miliarde USD, în creștere cu 7% comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe fondul creșterii cantităților vândute.

Se poate observa o creștere semnificativă a vânzărilor en-gros, cu 33% în semestrul I 2025 comparativ cu semestrul I 2024 și o ușoară scădere a vânzărilor retail, de doar -4% în semestrul I 2025, comparativ cu perioada similară a anului trecut”, se arată în raportul cu rezultatele financiare ale Rompetrol Rafinare Constanța, citat de Economica.

Oficialii de la Rompetrol au trecut în revistă și alte date relevante.

„În ceea ce privește indicatorul financiar EBITDA, acesta a crescut cu 17% la nivelul semestrului I 2025 față de perioada similară a anului trecut. Această creștere semnificativă a EBITDA comparativ cu creșterea cifrei de afaceri (+7%) sugerează o eficiență operațională sporită și o mai bună gestionare a costurilor directe și indirecte.

Ads

Printre cei mai importanți factori care au contribuit la variația pozitivă la nivelul EBITDA se numără creșterea vânzărilor și profitabilității aferente produselor non-petroliere vândute în cadrul stațiilor de distribuție carburanți, creșterea volumelor vândute prin canalele en-gros și creșterea profitabilității volumelor vândute prin intermediul canalelor de vânzare retail”, a mai transmis compania.

Profitul net a crescut de la 7,4 milioane de dolari, la aproape 13 milioane de dolari.

„Per total, segmentul de distribuție a înregistrat o performanță pozitivă în prima jumătate a anului 2025, cu îmbunătățiri semnificative ale profitabilității, în ciuda unei creșteri moderate a cifrei de afaceri.

La sfârșitul lunii iunie 2025, segmentul de distribuție al Rompetrol Downstream cuprindea 1.202 puncte de comercializare în funcțiune, incluzând aici rețeaua de stații proprii, stații partener, stații mobile: expres, CUVE și RBI”, a mai transmis compania-gigant.

Ads

Cât de mare este, de fapt, Rompetrol

Segmentul de distribuție cuprinde rezultatele filialelor Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics și Rompetrol Gas.

KMG International (Rompetrol) este unul dintre cei mai importanți jucători din industria energetică românească. În România, grupul controlat de compania petrolieră națională a Kazahstanului, KazMunayGas, operează rafinăriile Petromidia Năvodari (cea mai mare și complexă unitate internă de profil) și Vega Ploiești (unic producător de bitum și hexan în România), precum și singura divizie petrochimică din țară. La aceasta se adaugă rețeaua de distribuție în regiunea Mării Negre: atât prin intermediul filialelor Grupului și sub marca Rompetrol (România, Republica Moldova, Bulgaria și Georgia), cât și prin diverși parteneri din regiunea Europei Centrale și de Est (Turcia, Serbia sau Grecia).

Ads