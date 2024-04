Rompetrol dă în judecată Guvernul României. Problemele grave acuzate de companie pe fondul impunerii taxei de solidaritate

Rompetrol Rafinare, parte a grupului KazMunayGas International (Grupul Rompetrol) a acționat în instanță Guvernul pentru impunerea taxei de solidaritate. Societatea a raportat o pierdere de circa 270 de milioane de dolari în 2023 și și-a bugetat pierdere și pentru acest an.

„În urma adoptării Ordonanței de Urgență nr. 186/2022 privind intervenția de urgență pentru abordarea prețurilor ridicate la energie, Rompetrol Rafinare SA a plătit în iulie 2023 suma de 128 milioane USD.

După îndeplinirea procedurii administrative obligatorii de contestare a acestei taxe, care a fost respinsă de autoritățile fiscale, Rompetrol Rafinare SA a depus, la 8 martie 2024, contestația în fața instanței. Nu s-a stabilit încă niciun termen pentru audiere”, arată raportul pe anul 2023 al companiei Rompetrol Rafinare Constanța, care operează rafinăriile Petromidia și Vega, publicat recent, potrivit Economica.net.

Societatea a raportat o pierdere uriașă în 2023, de circa 270 de milioane de dolari și și-a bugetat pierdere și pentru acest an, taxa suplimentară impusă de stat contribuind și ea la această situație. Ca atare, compania care administrează rafinăria Petromidia, cea mai mare din România, a procedat la o depreciere a activelor de aproape un sfert de miliard de dolari.

Contextul pierderilor suferite de companie

„Pe fondul ultimelor prognoze pe termen lung, aferente factorilor macroeconomici (ex. marjele de rafinare europene în scădere, dinamica în scădere a cererii pentru produsele rafinate, costul mediu ponderat al capitalului în creștere) și considerând cele mai noi prevederi legale în materie de fiscalitate (taxă de solidaritate, taxă pe cifra de afaceri), raportul de final de an 2023 de reevaluare a activelor deținute și operate de companie, coordonat și auditat de companii parte a Big Four, a relevat o devalorizare a activelor operaționale cu o valoare de 223 de milioane de dolari, aproximativ 82% din rezultatul net negativ al anului 2023. Evaluarea a fost realizată în acord cu politica de contabilitate adoptată în 2021, pentru susținerea angajamentului Rompetrol Rafinare de a furniza informații financiare precise și transparente”, arăta compania într-o informare din luna februarie, potrivit sursei citate.

„Toți acești factori devalorizează întreg lanțul de active operaționale, iar resursele financiare limitate sunt orientate cu prioritate de companie către proiectele de mentenanță și revizie, dar și către asigurarea investițiilor obligatorii tehnologice și de mediu. Diminuarea semnificativă a resurselor financiare pentru continuarea planurilor de modernizare a activităților curente, dar și a dezvoltării de noi proiecte de eficiență energetică, influențează perspectivele, competitivitatea și stabilitatea regională a companiei”, mai arăta compania.

Oficialii Rompetrol Rafinare spun că într-un singur an din ultimii cinci compania a înregistrat profit – 2022- iar atunci compania a fot pusă să plătească taxa de solidaritate. Pentru acest an, compania va plăti și așa numită „taxă pe holding”

„În perioada 2019 – 2023, compania a înregistrat o pierdere netă consolidată de 705 milioane USD, pe fondul contextului internațional și regional, dar și a pandemiei de COVID-19. Excepție face 2022, când compania a consemnat un profit net de 90 milioane USD, an în care Rompetrol Rafinare s-a conformat măsurilor fiscale obligatorii – taxa de solidaritate (126 de milioane de dolari) și reducerea/compensarea prețurilor carburanților (35 de milioane de dolari).

Pentru 2023, taxa de solidaritate este estimată la 31,1 milioane de dolari.

