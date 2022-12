Patriciu isi face trust de presa si in Ucraina

Rompetrol Holding, actionarul majoritar al companiei media Adevarul Holding, a preluat tabloidul ucrainian Blic, informeaza publicatia rusa Kommersant, citata de portalul mediabusiness.com.

Tabloidul a fost cumparat de la trustul Ringier. Elvetienii au renuntat la acest ziar, cu care si-au facut intrarea pe piata ucrainiana, deoarece a fost un esec.

In Romania, dincolo de afacerile din domeniul energetic, omul de afaceri detine si un trust de presa. In portofoliul Adevarul Holding se afla publicatiile Adevarul, Click!, Dilema Veche, Dilemateca si Romania Literara, precum si cateva societati de distributie a presei si de monitorizare.

Despre posibila extindere a trustului peste hotare se vorbeste in Romania inca din primavara acestui an. Primele vesti au aparut in martie, in urma unei intalniri la varf a top-managementului trustului.

La vremea respectiva, Razvan Corneteanu, directorul general al trustului, a refuzat sa precizeze care sunt publicatiile sau tarile vizate.

Ads