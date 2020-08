Rompetrol Rafinare a inregistrat pierderi de 592,11 milioane lei, in primul semestru, de peste patru ori mai mari

"Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat in primul semestru din acest an rezultate financiare in scadere, pe fondul volatilitatii fara precedent a pietei petrolului, dar si a impactului generat de pandemia cu noul coronavirus. In contextul in care masurile restrictive impuse odata cu inceperea pandemiei au dus la o cerere de piata foarte scazuta, iar neintelegerile si negocierile indelung prelungite al membrilor OPEC+ au condus la un pret istoric foarte mic al titeiului, au fost generate stocuri masive si ieftine de produse petroliere in piata", precizeaza compania.Dupa relaxarea masurilor si, totodata, coroborat cu pretul titeiului in redresare datorita acordurilor OPEC+ de scadere a productiei, produsele petroliere ieftine stocate la capacitate maxima, in decursul celor doua luni de izolare a populatiei in Europa, au creat o presiune enorma in marjele rafinariilor, spun reprezentantii Rompetrol Rafinare.Ei precizeaza ca acesti factori externi au adus un efect negativ major pe marjele brute de rafinare ale companiei, care au coborat la -16,6 dolari/tona in perioada aprilie-iunie 2020 si respectiv, 5,5 dolari/tona in primul semestru al anului.In plus, rafinaria Petromidia Navodari (principalul activ al KMGI in Romania), a fost oprita in perioada martie - aprilie pentru revizia generala, o masura obligatorie si necesara pentru asigurarea functionarii unitatilor de productie in conditii de maxima siguranta. In aceasta perioada, au fost executate lucrari de mentenanta preventiva si corectiva, inspectii si verificari tehnologice, inlocuirea catalizatorilor si alte lucrari conexe la instalatiile rafinare si petrochimie.Cantitatea de materii prime prelucrata in prima jumatate a anului de Rompetrol Rafinare (Rafinariile Petromidia si Vega precum si Uzina Petrochimie) a fost de circa 2,126 milioane tone, din care circa 1,647 milioane tone titei, comparativ cu un nivel total de 3,103 milioane tone, din care circa 2,718 milioane tone titei, aferent primului semestru al anului 2019.Pentru intregul an, Rafinaria Petromidia si-a propus prelucrarea unei cantitati dematerie prima de aproximativ 5,494 milioane tone, din care 4,769 milioane tone titei, Rafinaria Vega aproximativ 0,400 milioane tone iar Uzina Petochimie si-a propus prelucrarea unei cantitati de polimeri de aproximativ 0,151 milioane tone.In primul semestru al anului, rafinaria Petromidia Navodari a procesat peste 2,1 milioane de tone de materii prime, obtinand peste 520.000 tone de benzina si aproximativ 1,18 milioane de tone de motorina si combustibil special de aviatie.La sfarsitul lunii iunie 2020, segmentul de distributie al Rompetrol Downstream cuprindea 1.017 puncte de comercializare, incluzand reteaua de statii proprii, statii partener si statii mobile (expres, baze interne de 9 si 20 metri cubi).Principalii actionari ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct si indirect) si Statul Roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (44,7%).