Gata cu bonusurile nesimțite la pensionare în Romsilva. Ministrul Mediului a pus piciorul în prag: "Un buchet de flori și o strângere de mână"

Mircea Fechet, ministrul Mediului, a afirmat miercuri, 19 februarie, în cadrul întâlnirii cu sindicatele din Romsilva, că este dispus să fie flexibil în privința unor propuneri, însă nu în ceea ce privește prima de pensionare.

"Cred că așa cum se întâmplă cu milioane de români care muncesc la pensionare, primești un buchet de flori pentru doamne și o strângere de mână pentru domni", a spus Fechet, relatează antena3.ro.

"Nu vom reuși niciodată să ajungem la o formulă de mijloc, însă cred foarte mult în procesul de consultare publică și, tocmai din acest motiv, ieri (marți, 18 februarie - n.r.) am organizat la Ministerul Mediului un astfel de proces în care am avut ocazia să ascult și opinia sindicatelor și opinia altor entități ce urmează a fi afectate de o eventuală modificare legislativă privind statutul personalului silvic.

Pe scurt, sindicatele, cu precădere au spus că doresc în continuare acea primă la pensionare, iar eu am comunicat deja că pot fi flexibil în legătură cu alte propuneri. Mai erau pe acolo 6m³ de lemn pe an să ia pădurarii sau alte chestiuni ... vreau să vedem.

Le-am spus că, în legătură cu acea primă la pensionare, voi fi ferm și eu cred că așa cum se întâmplă cu milioane de români care muncesc la pensionare, primești un buchet de flori pentru doamne și o strângere de mână pentru domni", a declarat ministrul Mediului.

Referitor la sporul de risc, Fechet a menționat că acesta nu este complet eliminat, ci este înlocuit cu o nouă reglementare din Codul Silvic, care stipulează că întreg sectorul silvic va beneficia de o majorare de 25% la salariul de bază.

"Or, nu putem să avem și 25% la salariul de bază și încă 25% spor de risc. Toată lumea înțelege că în condițiile date nu ne așteptăm la măriri de salarii, nu am avea de unde să le susținem. Așadar, textul primului articol modificat tocmai asta clarifică, respectiv faptul că sporul de risc pe care îl aveau înainte pădurarii și în legătură cu care am niște dubii - nu neapărat legate de cei care fac muncă în teren, unde acolo sunt anumite riscuri - în birou sunt mai puține riscuri. Oricum, foarte greu urmează să fie înlocuit", a mai spus ministrul Mircea Fechet.

Pe 22 ianuarie, Mircea Fechet a declarat că există angajați din Romsiva care, la momentul pensionării, primesc o primă de 500.000 de lei, ceea ce corespunde cu 100.000 de euro.

Ministrul a considerat că este „halucinant” ca formularea din Contractul Colectiv de Muncă să menționeze „10 salarii brute, luate în cuantum net”.

„Puteaţi să spuneţi 20 de salarii, că măcar discutam sincer unii cu ceilalţi”, afirma atunci ministrul.

