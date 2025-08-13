Romsilva caută un director general nou. Ministra Mediului anunță cum trebuie să fie viitorul șef al pădurilor României: „Avem șansa reală de a începe reforma” VIDEO

Autor: Eugen Porojan
Miercuri, 13 August 2025, ora 14:17
121 citiri
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a explicat cum trebuie să fie noul director Rolmsilva FOTO Facebook Diana Buzoianu

După ce a demis directorul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, ministra Mediului, Diana Buzoianu, promovează concursul de angajare a unui nou director interimar, lansat marți, 12 august. Într-un mesaj video, Buzoianu explică și ce fel de om ar trebui să se înscrie la concurs.

„Consiliul de Administrație Romsilva a lansat oficial concursul pentru funcția de director general interimar al Romsilva! Avem șansa reală de a începe reforma acestei instituții – o reformă amânată prea mult timp, dar absolut necesară pentru a ne asigura că vom lăsa păduri sănătoase drept moștenire copiilor și generațiilor viitoare”, a transmis ministra Mediului pe rețele sociale marți.

Diana Buzoianu a explicat și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească orice candidat care se înscrie la concurs.

„Dacă ești o persoană cu integritate, experiență, transparență și dedicare, iar viziunea ta pentru Romsilva include protejarea și gestionarea responsabilă a pădurilor României, te încurajăm să te înscrii în concurs!”, a transmis ea.

Fereastra de înscriere în concurs se încheie însă rapid, luni, 18 august, la ora 16.30.

„Toate detaliile se găsesc pe romsilva.ro. Fii parte din reforma Romsilva și pune cărămida decisivă la temelia unui viitor sigur pentru pădurile noastre”, a mai spus ministra Mediului.

AMEPIP a evaluat 3 din cei 5 cinci viitori șefi ai Romsilva. Agenția apără procedura după o lege care permite abuzuri grave. Buzoianu: „Propunerea mea era să fie lansat un nou concurs”
AMEPIP a evaluat 3 din cei 5 cinci viitori șefi ai Romsilva. Agenția apără procedura după o lege care permite abuzuri grave. Buzoianu: „Propunerea mea era să fie lansat un nou concurs”
Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) vine cu clarificări privind procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei...
Fostul director Romsilva care a luat 100.000 de euro bonus de pensionare a ajuns pe mâna DNA
Fostul director Romsilva care a luat 100.000 de euro bonus de pensionare a ajuns pe mâna DNA
Fostul director Romsilva Teodor Țigan, care a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, apoi s-a reangajat și a primit cumulat și pensie, și salariu, a ajuns în atenția...
#Romsilva, #diana buzoianu, #Ministerul Mediului, #concurs angajare, #concurs director , #Stiri Diana Buzoianu
