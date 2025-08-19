Perspectiva unui director Romsilva despre cum trebuie reorganizată administrația pădurilor

Autor: Aniela Manolea
Marti, 19 August 2025, ora 11:11
1155 citiri
Perspectiva unui director Romsilva despre cum trebuie reorganizată administrația pădurilor
Perspectiva unui director Romsilva despre reforma inițiată de Diana Buzoianu, ministra Mediului FOTO Facebook Diana Buzoianu

Șeful unei direcții silvice județene a transmis o scrisoare deschisă ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, marți, 19 august. El își exprimă îngrijorarea cu privire la reorganizarea Romsilva și prezintă un plan pentru Direcția Silvică Sud-Est. Reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva a fost una dintre prioritățile ministrei USR la preluarea mandatului.

În scrisoarea deschisă, șeful direcţiei Silvice Buzău, Ciprian Silvestru, inginer silvic cu o carieră de peste 25 de ani, critică pașii luați până acum pentru reorganizarea Romsilva.

Silvestru recunoaşte necesitatea reformei Romsilva, dar atrage atenţia că „lipsa unor principii sau criterii obiective şi transparente de creare a viitoarelor Direcţii Silvice Regionale (...) a făcut ca în rândul silvicultorilor să apară sentimentul că reorganizarea este dictată de interese particulare fără legătură cu interesul public al administrării fondului forestier”.

Acesta critică faptul că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a stabilit drept unic criteriu pentru stabilirea sediilor regionale „suprafaţa de fond forestier administrată de direcţiile judeţene”, ceea ce a dus la situaţii paradoxale, deoarece „multe din sediile direcţiilor regionale au fost stabilite tocmai în judeţele care au înregistrat pierderi financiare masive în ultimii ani”.

Ca soluţie, inginerul buzoian propune împărţirea Direcţiei Silvice Sud-Est în două structuri: una formată din judeţele Tulcea şi Constanţa, cu sediul la Tulcea, şi o alta alcătuită din Buzău, Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi, cu sediul la Buzău.

„O direcţie silvică regională cu sediul la Buzău alcătuită din patru judeţe ar putea susţine o serie de indicatori atât financiari, cât şi nefinanciari sau specifici, fapt dovedit de istoricul ultimilor ani ai celor 4 direcţii judeţene”, se arată în scrisoarea deschisă adresată ministrului Mediului.

Ciprian Silvestru îşi motivează punctul de vedere prin experienţa profesională şi academică: „Am parcurs toate etapele profesionale: de la inginer la ocolul silvic la şef de ocol (...) şi consider că mi-am câştigat dreptul de a-mi exprima părerea despre domeniul în care muncesc de 25 de ani”.

Ministra Diana Buzoianu, în conflict deschis cu Romsilva

Diana Buzoianu, ministra Mediului, a trimis raportul Corpului de Control despre Romsilva la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Acestea sunt faptele concrete care fac reforma acestei instituții nu doar necesară, ci obligatorie”, a declarat ea atunci.

După ce a atacat și hotelul de 4 stele deținut de Romsilva, Buzoianu a anunțat recent primul concurs deschis la Romsilva. 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar până la termenul de luni, 18 august.

Primul concurs deschis la Romsilva: 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar
Primul concurs deschis la Romsilva: 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar Romsilva. Începând de miercuri, Consiliul de...
Diana Șoșoacă, nouă ieșire delirantă pro-legionară și antisemită. Atac și la Trump: ”Ești cel mai mare mincinos și cel mai antiromân”
Diana Șoșoacă, nouă ieșire delirantă pro-legionară și antisemită. Atac și la Trump: ”Ești cel mai mare mincinos și cel mai antiromân”
Președinta partidului SOS România, europarlamentara Diana Șoșoacă, a lansat luni, 18 august, un nou mesaj antisemit în care glorifică mișcarea legionară din România. Ținta furiei...
#Romsilva, #diana buzoianu, #Ministerul Mediului, #director romsilva , #Stiri Diana Buzoianu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Trump a vrut sa se ridice si sa plece". Solicitarea lui Putin care a starnit revolta presedintelui american
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Cat costa si de unde poate fi cumparat sacoul purtat de Zelenski la intalnirea cu Trump de la Casa Alba

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Diana Șoșoacă, nouă ieșire delirantă pro-legionară și antisemită. Atac și la Trump: ”Ești cel mai mare mincinos și cel mai antiromân”
  2. Perspectiva unui director Romsilva despre cum trebuie reorganizată administrația pădurilor
  3. Cine a împușcat democrația din România în 6 decembrie 2024?
  4. Ce s-ar întâmpla dacă ar candida Călin Georgescu la Primăria Capitalei. Bucureștenii și reziliența la discursul extremist
  5. USR vrea desființarea mai multor „instituții publice cu nume distinse, dar consumatoare de resurse fără să aducă valoare adăugată”
  6. Neînțelegerile dintre PSD și USR, la capitolul „împărțirea” funcțiilor de prefect și subprefect. „Nu am intrat pentru funcții, ci să reparăm situația.”
  7. Radu Miruță: „În viteza asta printre pachete de măsuri 1, 2, 3, x să nu mai ocolim eliminarea privilegiilor”
  8. Disponibilizările din administrațiile locale se vor face pe baza datelor de la recensământul populației. „Sunt municipii care vor avea pierderi şi de 200 de persoane”
  9. Ilie Bolojan lansează reforma administrației locale și prioritizarea investițiilor PNRR - Ce a stabilit cu primarii
  10. Primul concurs deschis la Romsilva: 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar