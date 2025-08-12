Directorul Romsilva care a luat bonus de pensionare, apoi s-a reangajat cumulând salariul cu pensia, cercetat de DNA

Autor: Eugen Porojan
Marti, 12 August 2025, ora 10:10
Teodor Țigan, fostul director Romsilva care a luat bonus de pensionare, apoi s-a reangajat FOTO Facebook /Teodor Țigan

Fostul director Romsilva Teodor Țigan, care a primit un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, apoi s-a reangajat și a primit cumulat și pensie, și salariu, a ajuns în atenția Direcției Naționale Anticorupție (DNA), după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a înaintat denunțul primit către instituție.

După un denunț la finalul lunii iunie, Parchetul ÎCCJ a trimis dosarul la DNA spre soluționare luni, 11 august.

Denunțul împotriva fostului director Romsilva a fost făcut de jurnaliștii de la România Curată, după ce fostul director general al Romsilva Teodor Țigan a primit un bonus special de 100.000 de euro brut la pensionare, în 2023, apoi s-a reangajat ca director al Direcției Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul.

Directorul general Romsilva în funcție în momentul pensionării lui Teodor Țigan, Daniel Nicolăescu, a semnat un document intern care arată că acesta nu putea să încaseze bonusul deoarece contractul său de muncă spune explicit că banii se primesc doar la încetarea acestuia. Contractul continua prin prelungire cu perioade de 1 an în momentul „pensionării”.

Un al doilea caz pentru care România Curată a depus denunț îl vizează pe un alt fost director general al Romsilva, Dan Ioan Aldea. Acesta s-a pensionat tot în 2023, din funcția de șef al Serviciului Pază în cadrul Regiei și ar fi folosit aceeași metodă pentru a lua bonusul, înainte de a primi pensie cumulată cu salariul.

„Ceea ce arată aceste cazuri e lăcomia fără limite a unora dintre cei care au condus Regia Națională a Pădurilor (RNP) Romsilva și a protejaților lor. Pe fondul emoțional al morții unor pădurari care și-au făcut datoria, s-au negociat contracte colective de muncă și s-au obținut decizii politice, în baza cărora angajaților li s-au acordat prime și bonusuri de care au beneficiat cu supra-măsură cei din conducerea Regiei, nicidecum salariații de la bază”, scrie Mihai Goțiu pe România Curată.

