Noi dezvăluiri șocante făcute de ministra Mediului. Cum au încasat 13 directori Romsilva bonusuri de pensionare de un milion de euro, în ultimii 2 ani

Diana Buzoianu, ministra Mediului, a dezvăluit vineri, 5 septembrie, că 13 directori din cadrul Romsilva au încasat, doar în ultimii 2 ani, în total 1 milion de euro din bonusuri de pensionare.

„Astăzi s-a făcut un pas foarte important pentru adoptarea reorganizării Romsilva. Practic, am trecut în ordonanță de urgență expres faptul că reorganizarea va putea să fie făcută în baza unei hotărâri de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Era unul dintre argumentele aduse de către Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, că nu ar fi scris cuvântul „reorganizare” în lege. Iată că acum și scrie și există.

Eu consider că exista de la bun început acest temei, dar vrem să fim absolut siguri că această reorganizare va ține în instanțe. Vrem să fim absolut siguri că această reorganizare nu va fi întoarsă niciodată din pașii pe care i-a făcut până în momentul de față.

De la acest moment practic suntem într-o linie dreaptă în care de luni vom pune în dezbatere publică hotărârea de Guvern în baza noului temei creat. Eu consider că exista temei și înainte, dar acum suntem mai mult ca sigur că există acest temei și de aici vom mai avea 30 de zile lucrătoare în care această hotărâre de Guvern trebuie să stea în transparență și apoi va putea să fie adoptată.

Din 99 de directori vor rămâne 12. Privilegiile trebuie să fie adresate pentru că în contractul colectiv de muncă, în continuare, există această discrepanță uriașă.

Vreau doar să înțelegem un lucru: doar în ultimii 2 ani de zile, 13 directori au reușit să cumuleze bonusul de pensionare în valoare de 1.000.000 euro. Deci vorbim de niște discrepanțe uriașe, bani cu nemiluita, care ajung la o mână foarte mică de oameni.

Iar acești bani să știți că nu apar din neant, ei apar din bugetul Romsilva, care este un buget care se constituie pentru că sunt tăiate anumite păduri, sunt făcute lucrări în păduri.

O parte din lucrări, dacă sunt esențiale, trebuie oricum să fie făcute, dar banii aceștia pot fi reorientați către administrarea pădurilor, iar acolo unde nu trebuie să fie făcute în mod expres, s-ar putea să nu fie neapărat nevoie să fie realizate aceste lucrări, decât să tăiem pădurile respective ca să plătim bonusuri de pensionare. Am preferat cu toții, bănuiesc toți românii, să păstrăm pădurile așa cum sunt ele.

Din punctul meu de vedere, trebuie să existe un plafon clar la care, peste acest plafon, să nu fie posibil să primești un bonus de pensionare. Când vorbim de bonusuri de pensionare de 100.000 euro doar de la momentul în care te-ai pensionat, acolo nu mai este vorba de un bonus de pensionare, acolo este vorba de niște averi care se dau practic, la propriu, în buzunarul unor oameni doar pentru că au fost în sistem și pentru că au avut niște funcții de conducere în acel sistem. (...) Avem și bonusuri de performanță care se dau fix în direcții silvice care erau cu zeci de milioane pierderi.”, a dezvăluit Diana Buzoianu, la Antena 3 CNN.

Vineri, 5 septembrie, în ședință, Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii privind Codul Silvic și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, creând astfel temeiul legal pentru reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) Romsilva, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

'Adoptarea actului normativ este justificată de necesitatea corectării cadrului juridic existent pentru implementarea corespunzătoare a Jalonului 24 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Totodată, actul normativ creează premisele unei gestionări durabile a fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Romsilva', se arată într-o informare a Executivului.

