Romsilva are patru noi membri în Consiliul de Administrație. Cât de mult le-a redus indemnizațiile ministra Mediului

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat numirea a patru noi membri în Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.

Anunțul privind aceste numiri a fost publicat de MMAP la data de 6 august 2025, printr-un mesaj postat pe Facebook.

"Au fost semnate contractele de mandat pentru noii membri ai Consiliului de Administrație al Romsilva. MMAP anunță semnarea contractelor de mandat pentru patru noi membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în urma unei proceduri derulate conform legislației în vigoare. Procesul de selecție și numire s-a desfășurat într-un context dificil și sub semnul unei responsabilități imense. Regia traversează o perioadă critică, fără director general numit, cu grave probleme financiare și de guvernanță, iar așteptările față de actualul Consiliu sunt ridicate", menționează Ministerul Mediului.

„O spun de la bun început: nu suntem mulțumiți de procedura care s-a derulat, nici de lipsa candidaților - ceea ce ridică un semn de întrebare cu privire la cum a fost comunicat transparent concursul și cât de credibil a fost pentru a atrage specialiști să aplice în cadrul lui. În unele cazuri, am avut un singur candidat rezultat în urma concursului pe o poziție, ceea ce compromite grav indicatorul de competitivitate. Legislația pe baza căreia funcționează întreprinderile publice are lacune majore și trebuie modificată urgent. Cu toate acestea, era esențial să avem un consiliu de administrație funcțional, iar obligația legală de a finaliza această procedură nu putea fi amânată. Tocmai de aceea, am intervenit acolo unde am avut pârghii și, în premieră, am introdus în contractele de mandat obligații ferme privind transparența, competitivitatea și responsabilitatea. Vom urmări îndeaproape activitatea acestui Consiliu – fiecare decizie, fiecare numire. Romsilva are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un director general interimar cu o viziune reformatoare și de un consiliu care să nu se abată de la mandatul primit”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Cu privire la noii membri ai CA, "Contractele prevăd totodată sancțiuni în cazul în care indicatorii nu sunt îndepliniți – inclusiv revocarea membrilor CA fără drept la daune-interese. De asemenea, MMAP a redus semnificativ indemnizația lunară a membrilor Consiliului de Administrație, de la 12.500 lei brut la 5.000 lei brut, pentru a aduce remunerația mai aproape de realitatea financiară a Regiei și de standardele de eficiență și echitate în cheltuirea fondurilor publice", subliniază MMAP.

Comunicatul MMAP nu spune numele celor patru membri nou numiți în conducerea Romsilva. Potrivit site-ului Romsilva, în CA s-ar afla, la data de 6 august, următoarele persoane: Speranța Georgeta Ionescu, Dan Achim, Chișalnița Ion și Cozmanciuc Corneliu Mugurel. Un post de membru în CA ar fi încă vacant.

Interesant este faptul că, doar cu două zile înaintea acestor numiri, mai precis la data de 4 august, pe contul de Facebook al Romsilva apăruse un comunicat în care Romsilva acuza MAAP că are restanțe la plata lucrărilor aflate în derulare. Mai mult, Romsilva susținea că "neplata lucrărilor din lunile mai și iunie a.c., de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, riscă să compromită îndeplinirea jaloanelor PNRR asumate de Romsilva".

"Neplata lucrărilor din lunile mai și iunie a.c., de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, riscă să compromită îndeplinirea jaloanelor PNRR asumate de Romsilva. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva atrage atenția asupra riscului major de compromitere a îndeplinirii jaloanelor asumate prin PNRR, ca urmare a neefectuării plăților aferente acestor lucrări de investiții de către Autoritatea tutelară. Lucrările de corectare a torenților realizate de Romsilva până la data de 4 august 2025, în valoare totală de 109,56 milioane de lei, fără TVA, au în prezent un grad de implementare de 80%. Valoarea totală a plăților restante aferente lucrărilor executate în lunile mai și iunie a.c. este de 10,3 milioane de lei, iar riscul sistării activității de către antreprenorii contractați este foarte mare, din cauza imposibilității acestora de a susține financiar continuarea lucrărilor. Reiterăm importanța finalizării acestor lucrări de investiții și respectarea obiectivelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), mai ales în contextul intensificării fenomenelor meteorologice extreme. Lucrările de corectare a torenților sunt realizate de silvicultorii #Romsilva în zonele montane, pentru a proteja fondul forestier, comunitățile locale, așezările umane, căile de comunicație și rețelele de transport sau construcțiile hidrotehnice din aval", preciza comunicatul Romsilva.

