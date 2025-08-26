Noul șef de la Romsilva nu este un om sărac. Deține 7 imobile și 11 conturi bancare

Este deja oficial, Romsilva are un nou director general interimar. Acesta este Jean Vișan, iar anunțul a fost făcut de Ministerul Mediului, printr-un comunicat postat pe pagina de Facebook a instituției.

Cine este Jean Vișan

Jean Vișan are 48 de ani, este inginer silvic, licențiat în anul 2001 al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității 'Transilvania' din Brașov și a obținut titlul de doctor în silvicultură în anul 2017. De-a lungul carierei, a deținut mai multe funcții în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă și Direcției Silvice Buzău. Din anul 2006, a deținut mai multe funcții de execuție și conducere în cadrul centralei Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, precum cea de șef de serviciu în cadrul Serviciului Investiții - Mecanizare și de director al Direcției Regenerare - Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru șase luni, în anul 2020, director al Direcției Silvice Buzău.

Vișan deține mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării și executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, management de achiziții publice și în prevenirea și combaterea corupției, se menționează într-un comunicat transmis de MMAP.

Averea lui Jean Vișan

Conform ultimei declarații de avere, din mai 2024, noul director general interimar al Romsilva este proprietarul a șapte imobile: două terenuri agricole, un apartament, o casă, două spații comerciale și un imobil din alte categorii – toate în Buzău, scrie știrileprotv.ro.

Vișan conduce un Seat cumpărat în 2015 și are nu mai puțin de 11 conturi bancare. În acestea, noul șef interimar de la Romsilva deține un depozit de 235.000 lei, un cont curent de 8.000 lei pe numele său, două conturi de 5.350 lei, respectiv 1.200 lei pe numele soției, la care se adaugă două fonduri de asigurări în valoare de 43.422 lei, respectiv 15.300 lei, dar și mai multe dețineri în pilonul 2 și 3 de pensii – atât pe numele său (135.350 lei, respectiv 4.416 lei), cât și pe cel al soției (53.000 lei, 28.000 lei și 9.700 lei).

