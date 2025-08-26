Noul șef de la Romsilva nu este un om sărac. Deține 7 imobile și 11 conturi bancare

Autor: Adrian Zia
Marti, 26 August 2025, ora 21:45
1186 citiri
Noul șef de la Romsilva nu este un om sărac. Deține 7 imobile și 11 conturi bancare
Jean Vișan, noul director Romsilva, și Diana Buzoianu, ministrul Mediului FOTO Facebook/Diana Buzoianu

Este deja oficial, Romsilva are un nou director general interimar. Acesta este Jean Vișan, iar anunțul a fost făcut de Ministerul Mediului, printr-un comunicat postat pe pagina de Facebook a instituției.

Cine este Jean Vișan

Jean Vișan are 48 de ani, este inginer silvic, licențiat în anul 2001 al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere a Universității 'Transilvania' din Brașov și a obținut titlul de doctor în silvicultură în anul 2017. De-a lungul carierei, a deținut mai multe funcții în cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă și Direcției Silvice Buzău. Din anul 2006, a deținut mai multe funcții de execuție și conducere în cadrul centralei Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, precum cea de șef de serviciu în cadrul Serviciului Investiții - Mecanizare și de director al Direcției Regenerare - Dezvoltare. De asemenea, a fost, pentru șase luni, în anul 2020, director al Direcției Silvice Buzău.

Vișan deține mai multe certificări, printre care în domeniul proiectării și executării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, management de achiziții publice și în prevenirea și combaterea corupției, se menționează într-un comunicat transmis de MMAP.

Averea lui Jean Vișan

Conform ultimei declarații de avere, din mai 2024, noul director general interimar al Romsilva este proprietarul a șapte imobile: două terenuri agricole, un apartament, o casă, două spații comerciale și un imobil din alte categorii – toate în Buzău, scrie știrileprotv.ro.

Vișan conduce un Seat cumpărat în 2015 și are nu mai puțin de 11 conturi bancare. În acestea, noul șef interimar de la Romsilva deține un depozit de 235.000 lei, un cont curent de 8.000 lei pe numele său, două conturi de 5.350 lei, respectiv 1.200 lei pe numele soției, la care se adaugă două fonduri de asigurări în valoare de 43.422 lei, respectiv 15.300 lei, dar și mai multe dețineri în pilonul 2 și 3 de pensii – atât pe numele său (135.350 lei, respectiv 4.416 lei), cât și pe cel al soției (53.000 lei, 28.000 lei și 9.700 lei).

E oficial, Romsilva are un nou director. Cine este doctorul în Silvicultură ales după concursul anunțat pe Facebook
E oficial, Romsilva are un nou director. Cine este doctorul în Silvicultură ales după concursul anunțat pe Facebook
S-a încheiat procedura de selecție pentru funcția de director general interimar al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva. Jean Vișan a fost ales de Consiliul de Administrație pentru acest...
Un expert auto a găsit o Tesla cu bateria originală și aproape 700.000 km la bord: „Oamenii nu înțeleg cât de important este acest lucru” VIDEO
Un expert auto a găsit o Tesla cu bateria originală și aproape 700.000 km la bord: „Oamenii nu înțeleg cât de important este acest lucru” VIDEO
Comparativ cu vehiculele alimentate cu combustibili poluanți, precum benzină sau motorină, mașinile electrice sunt mult mai ieftin de alimentat și necesită mult mai puțină întreținere pe...
#Romsilva, #jean visan director romsilva, #avere jean visan , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Un roman si-a uitat sotia intr-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reactionat femeia
Adevarul.ro
Sotiile, amantele si rudele sefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeana le pregateste o lovitura dureroasa
DigiSport.ro
Alex Baluta prinde transferul carierei! Va fi coleg cu Heung-min Son si Hugo Lloris
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noul șef de la Romsilva nu este un om sărac. Deține 7 imobile și 11 conturi bancare
  2. Un expert auto a găsit o Tesla cu bateria originală și aproape 700.000 km la bord: „Oamenii nu înțeleg cât de important este acest lucru” VIDEO
  3. Surpriză pentru angajații din Educație. Cu doar câteva zile înainte de sfârșitul verii, Ministerul a anunțat că se dau vouchere de vacanță pe 2025
  4. E oficial, Romsilva are un nou director. Cine este doctorul în Silvicultură ales după concursul anunțat pe Facebook
  5. Continuă scandalul facturilor la energie. Ministrul Bogdan Ivan, adresă foarte dură către ANRE. "Este o problemă de securitate națională"
  6. Elon Musk îl ridiculizează pe Bill Gates. Cum se va numi compania pe care o va crea
  7. O comisie din subordinea Guvernului analizează, "din punctul de vedere al securității naționale", vânzarea G4Media către o companie a lui Radu Budeanu
  8. Președintele Senatului dă ca sigură creșterea impozitelor pe locuințe: "Sunt foarte mici în momentul de față”
  9. Record de colectare prin Sistemul de Garanţie-Returnare. Care este rata de reciclare a ambalajelor
  10. Lovitură economică pregătită de Uniunea Europeană. În ce țări vrea să își extindă sfera de influență

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...