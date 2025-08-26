E oficial, Romsilva are un nou director. Cine este doctorul în Silvicultură ales după concursul anunțat pe Facebook

S-a încheiat procedura de selecție pentru funcția de director general interimar al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva. Jean Vișan a fost ales de Consiliul de Administrație pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului, postat pe pagina de Facebook a instituției.

'Este pentru prima dată când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparență. Interviurile au fost înregistrate și publicate, iar înaintea deciziei finale a avut loc și o dezbatere publică alături de reprezentanții societății civile. Consider că aceasta trebuie să fie direcția și pe mai departe: reguli clare, transparență și responsabilitate în gestionarea patrimoniului forestier al României', a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

Jean Vișan, inginer silvic cu peste 24 de ani de experiență în domeniu, este doctor în Silvicultură al Universității Transilvania din Brașov. De-a lungul carierei, Jean Vișan a coordonat proiecte de regenerare a pădurilor și modernizare a infrastructurii forestiere, ocupând funcții de conducere la nivel central și local în cadrul Romsilva.

'Îi doresc succes în noul său mandat domnului Jean Vișan. Urmează o perioadă foarte importantă pentru reforma Romsilva și este mult de muncă și din partea Ministerului Mediului, și din partea Romsilva. Așteptările sunt clare: un management transparent, responsabil și în interesul protejării patrimoniului forestier național. Este important ca standardele ridicate stabilite prin acest proces să fie respectate și consolidate în perioada următoare', a adăugat Diana Buzoianu.

Procesul de selecție a fost derulat într-un cadru de deplină transparență, sub coordonarea Consiliului de Administrație al Romsilva. Au fost depuse 25 de candidaturi, dintre care 17 au fost validate. Candidații au susținut în fața membrilor CA interviuri care au fost înregistrate și puse la dispoziția publicului. În plus, înaintea deciziei finale, MMAP a organizat o dezbatere publică alături de reprezentanții societății civile, 'un demers fără precedent în istoria instituției'.

'MMAP va continua să promoveze standarde ridicate de transparență și responsabilitate, întărind parteneriatul dintre instituții și societatea civilă și asigurând protejarea resurselor naturale ale României pentru generațiile viitoare', se subliniază în comunicat.

