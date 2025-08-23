Premieră la Romsilva. Interviurile pentru postul de director, publicate online. Diana Buzoianu spune că "este un eveniment istoric"

Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, a declarat într-un interviu pentru Ziare.com că va înregistra și publica ulterior interviurile pentru directorii generali interimari din cadrul Romsilva

„Zilele acestea au loc interviurile pentru directorii generali interimari din cadrul Romsilva. Aceste interviuri sunt, pentru prima dată în istoria Romsilva din ultimii 35 de ani, înregistrate și vor fi publicate ulterior online. Asta arată dorința de a nu mai lua decizii în birouri închise, ci într-un mod deschis, genul de transparență pe care vreau să-l aduc în relația cu cetățenii”, a declarat aceasta.

Întrebată în ce măsură e suficientă publicarea interviurilor în spațiul online pentru a garanta un proces onest de selecție, Diana Buzoianu a declarat că, la pachet cu această măsură, va exista și o procedură.

„Transparența nu garantează rezultate perfecte în toate cazurile, dar creează o presiune publică care, în majoritatea situațiilor când e pusă în practică, conduce la decizii mai eficiente, corecte și juste pentru instituțiile din România. O garanție de 100% nu există niciodată, însă transparența rămâne un instrument esențial care sprijină luarea de decizii corecte.”

În primul rând, o garanție mult mai mare că, de exemplu, directorul general interimar este corect selectat este dată de existența unei proceduri de selecție. Legea, până acum, permitea Consiliului de Administrație să vină și să se întâlnească într-o cameră și să spună „noi îl vrem pe cutare”, iar pe baza deciziei să fie emis ordinul de numire. Nu exista niciun fel de procedură pentru selecția directorului general interimar. Legea le permitea Consiliului de Administrație să se așeze repede la o masă cu ușa închisă și să stabilească cine va fi directorul. Și asta era perfect legal. Faptul că astăzi avem o procedură este, din nou, un pas istoric.

Este un eveniment istoric pentru Romsilva. Până acum, pentru toți directorii generali interimari numiți nu a existat niciodată o procedură de numire în care să fie evaluate CV-urile, proiecte de reorganizare sau reformă ori să existe măcar un apel public. Este pentru prima dată când Romsilva organizează așa ceva. Faptul că avem un proces, care, sigur, poate fi imperfect și nu poate oferi garanții absolute, este totuși un progres. Până acum, numirile se făceau într-o cameră închisă, unde Consiliul de Administrație decidea și semna documentul”, a mai declarat aceasta.

