Ministrul Mediului, despre cum vrea să restructureze Romsilva. Zeci de posturi de directori trebuie să dispară

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susține că "nu vor fi concediați 500 de oameni" din cadrul Romsilva, ci aceștia se pot duce fie în ocoalele silvice care au nevoie de personal, fie vor putea lucra în direcțiile regionale care vor fi înființate.

”Nu vor fi concediați 500 de oameni, poate să nu fie niciunul dintre oamenii care azi lucrează în executiv. Ei se vor putea duce fie în ocoalele silvice, unde este nevoie, unde organigramele sunt azi de multe ori goale, unde sunt locuri vacante, acolo unde este nevoie de muncă la firul ierbii. Sau se pot duce în direcțiile regionale care vor fi create”, a declarat, în seara de miercuri, 20 august, la Antena3, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ea a precizat, însă, că vor dispărea cu siguranță ”zecile de posturi de directori și structurile stufoase”.

Ministrul Mediului a explicat că ”dacă oamenii care azi sunt în birouri se vor duce acolo unde este nevoie de ei, atunci nu va trebui să plece nimeni”.

Întrebată dacă o persoană va trebui să se mute, spre exemplu, din Suceava în Maramureș, Diana Buzoianu a negat acest lucru.

”Poate să rămână în aceeași zonă, bineînțeles. Nu ne dorim să-i ducem în alte județe. Nu, exclus. Noi le-am spus așa: va exista o direcție regională cu o structură și - ca să facem și mai clar - în Hotărârea de Guvern am adăugat că pentru personalul silvic se poate ca în structura de la nivel de regiune să existe responsabil pe județe. (…) Ceea ce ne dorim noi este să nu mai existe 90 de directori, să nu mai existe structuri stufoase și oamenii să se ducă cât mai aproape de lucrările reale”, a adăugat ministrul Diana Buzoianu.

Câteva zeci de sindicaliști ai Federației Silva au protestat, miercuri, în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cerând retragerea proiectului de Hotărâre de Guvern care vizează restructurarea Romsilva.

Silvicultorii, veniți din mai multe județe ale țării, au solicitat crearea unui grup de lucru format din specialiști care să inițieze un ”proiect coerent”.

Protestatarii au denunțat ”campania de denigrare a silvicultorilor și a Romsilva, susținută de autorități ale statului”.

Sosită în mijlocul protestatarilor, ministrul Diana Buzoianu a încercat să le vorbească acestora la microfon, însă liderul sindical a refuzat să i-l dea.

Într-un zgomot infernal de vuvuzele, Buzoianu a spus că Romsilva ”nu este vaca de muls pentru nimeni”. Ea a adăugat că protestul este ”ca să fie protejate pensiile speciale ale unora, bonusurile de pensionare, toate beneficiile”.

