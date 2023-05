Principalul rival al lui Donald Trump se pregătește să-și anunțe candidatura la prezidențiale după o discuție cu Elon Musk

Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, îşi va anunţa miercuri candidatura în alegerile primare republicane în cadrul unei discuţii în direct pe Twitter cu Elon Musk, au declarat marţi surse familiare cu intenţiile sale, potrivit Reuters şi AFP.

DeSantis va deveni imediat cel mai important rival al lui Donald Trump în cursa pentru desemnarea candidatului republican la alegerile prezidenţiale.

Musk a distribuit postarea de pe Twitter a unui reporter al Fox News care a spus că anunţul va fi făcut miercuri, în timpul unui interviu pe această reţea de socializare.

BREAKING: @FoxNews confirms Florida Governor @RonDeSantis will announce his 2024 Presidential run tomorrow night, 6pm ET in a Twitter Spaces interview with @elonmusk.