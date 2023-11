Actrița Rona Hartner s-a stins din viață joi, 23 noiembrie, de 50 de ani, după o lungă luptă cu cancerul.

Artista a fost diagnosticată cu cancer la plămâni și creier.

Sora actrița postase miercuri un mesaj pe rețelele sociale în care spunea că Rona ”își trăiește ultimele clipe” și cerea ”gânduri bune și rugăciuni”.

Rona Hartner (50 de ani) anunța în luna iulie că trece prin momente crâncene. „Am aflat acum două zile (n.r. 12 iulie) că nu a recidivat cancerul, dar ca am un alt cancer. La plămâni cu niște metastaze la creier. Recunosc că m-am întristat. E fază patru, cam avansat. Dar m-am gândit – de ce să mă întristez, ia să dau telefon tuturor prietenilor, preoților pe care îi știu și să îi pun să se roage. Vă rog și pe voi să vă rugați!".

Rona Hartner s-a născut în București la 9 martie 1973, este actriță si muziciană română de origine germană si etnie rromă. Din 1991 pana in 1992 ea a urmat cursurile Școlii de Muzică din Bucuresti si apoi a început cursurile la Academia de Teatru si Film din București. In 1996 s-a întâlnit cu regizorul francez Tony Gatlif, care era in căutarea unei actrițe pentru un film (Gadjo Dilo - Strainul nebun) ce se filma in România, ea primind rolul de actor principal si interpret al melodiilor din film