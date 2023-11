Adevărul despre relația Ronei Hartner cu fostul președinte al României, Emil Constantinescu

Actrița Rona Hartner s-a stins din viață joi, 23 noiembrie, de 50 de ani, după o lungă luptă cu cancerul.

Artista a fost diagnosticată cu cancer la plămâni și creier. Sora actrița postase miercuri un mesaj pe rețelele sociale în care spunea că Rona ”își trăiește ultimele clipe” și cerea ”gânduri bune și rugăciuni”.

Rona Hartner s-a născut în București la 9 martie 1973, este actriță si muziciană română de origine germană si etnie rromă. Din 1991 pana in 1992 ea a urmat cursurile Școlii de Muzică din Bucuresti si apoi a început cursurile la Academia de Teatru si Film din București.

Anul trecut ea a vorbit deschis, în podcastul „În oglindă”, despre presupusa idilă dintre ea și Emil Constantinescu, fostul președinte al României între 1996 și 2000.

În 1996, Rona Hartner a fost chemată să cânte la o întrunire a Convenției Democrate, reuniune care a strâns 15.000 de oameni. În repertoriul ales era și melodia „You are my looser” („Ești ratatul meu”), pe care trebuia să o interpreteze în fața președintelui. Cum nu a vrut să-l pună într-o situație penibilă pe șeful statului, Rona Hartner a improvizat creând atmosferă, astfel încât piesele melodiei nu s-au mai auzit.

„Mi s-a zis «Invită-l pe președinte la dans». Eu aveam un blues, You are my looser. Nu știam cum s-o mai dau. Am început să mă dau cu cracii în sus, să fac show, să nu audă textul. Am făcut o diversiune. Toți jurnaliștii au venit în jurul nostru. Și s-a terminat piesa, aplauze, poze, nu știu ce. Asta a fost în noiembrie 1996. Tot în noiembrie 1996 am dat castingul pentru filmul Gadjo Dilo. Ce crezi că s-a întâmplat în România? Cea mai bună prietenă a mea a inventat acel jurnal ca să mă facă să mă întorc în România. I l-a vândut lui Vadim (n.r. – Corneliu Vadim Tudor, fost lider politic) cu 60.000 de dolari”, a dezvăluit Rona Hartner.

În concluzie, persoana de la care a pornit ideea că între Rona Hartner și Emil Constantinescu a fost o idilă a fost o apropiată de-ale artistei.

„Bineînțeles că nu am fost amanta președintelui, pentru că eu eram în Franța. Asta (n.r. – scandalul) se întâmpla în noiembrie ’96 și tot în noiembrie ’96 dădeam castingul pentru Gadjo Dilo și plecam pentru șase luni de zile la filmare", a concluzionat Rona Hartner.