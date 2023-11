De ce a refuzat Rona Hartner să joace într-un film erotic. Soarta actorilor care au acceptat

Actriţa Rona Hartner, care se stabilise în Franţa de peste 20 de ani. a încetat din viaţă la 23 noiembrie 2023, la vârsta de 50 de ani.

Cu o zi înainte, pe contul de pe reţeaua de socializare Facebook al actriţei, sora sa, Rinda Hartner, a făcut referire la momentele grele prin care trecea artista: "Sunt Rinda, sora Ronei. Vă scriu să vă cer gânduri bune şi rugăciuni pentru sora mea, care îşi trăieşte ultimele clipe. Ne scuzaţi dacă nu răspundem la mesaje, în aceste clipe dificile, vrem să fim cu ea şi cu fetiţa ei. Dumnezeu să-i aline suferinţa şi să o primească la El".

Actriţa şi interpreta Rona Hartner s-a născut la 9 martie 1973, în Bucureşti. A urmat cursurile Şcolii Germane "Herman Oberth" din Bucureşti (1979-1991), iar din 1992 a început cursurile la Academia de Teatru şi Film din Bucureşti, potrivit www.cinemagia.ro.

În 1996 l-a întâlnit pe regizorul francez Tony Gatlif, care era în căutarea unei actriţe pentru filmul "Gadjo Dilo" ("Străinul nebun"), care se filma în România, ea primind rolul de actor principal şi interpret al melodiilor din film, potrivit sursei citate. Acest rol i-a adus numeroase premii la diferite festivaluri de profil, "Leopardul de bronz" (Premiul special pentru interpretare) la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno şi o nominalizare la premiile Cesar.

Pasiunea pentru munca sa a făcut-o pe actriță să nu accepte roluri doar de dragul de a face ceva, chiar daca în acest fel a pierdut mulți bani.

"Am refuzat, iti spun, milioane de euro, pentru că nu am vrut sa fac filme de duzină. Și bine am făcut. Prima oară când am refuzat un film care îmi oferea 100.000 de euro, agentul meu nu a mai vrut să lucreze cu mine. M-am văzut atunci nevoită să-mi schimb agentul.

Peste un an de zile, când filmul a ieșit pe piață și a făcut în 500 de săli din Franța 2.500 de intrări, cinci oameni pe sală, timp de o lună, atunci fostul meu agent a ințeles de ce nu am vrut să fac acel film. Toți artiștii care au jucat în acea peliculă nu au mai apărut niciodată în vreun film", a declarat Rona Hartner.

"Și toate filmele pe care le-am refuzat erau în acest gen sau erau filme de artă un pic sexy, care frizează XXX-ul. Deși erau regizate de regizori foarte mari și erau productii gigantice, cu bani foarte mulți, le-am spus că nici măcar nu le pot citi scenariile până la capăt", a completat ea.