Cum a ajuns Rona Hartner amanta președintelui Emil Constantinescu: ”Avusesem mare succes”

Actriţa şi câtăreaţa Rona Hartner a murit, joi, la vârsta de 50 de ani, după o perioadă în care a suferit de cancer pulmonar. În ultima perioadă, sora artistei făcuse apel la prieteni să se roage pentru sănătatea ei.

Sora Ronei Hartner, Rinda, şi-a actualizat, joi, contul de pe reţelele de socializare, postând o fotografie cu o lumănare.

Pe pagina Ronei Hartner au început să curgă mesajele de condoleanţe.

Miercuri seară, Rina Hartner făcea apel la prieteni să se roage pentru Rona care ”trăieşte ultimele clipe”.

”Vă scriu să vă cer gânduri bune şi rugăciuni pentru sora mea care îşi trăieşte ultimele clipe. Ne scuzaţi dacă nu răspundem la mesaje, în aceste clipe dificile, vrem să fim cu ea şi cu fetiţa ei. Dumnezeu să-i aline suferinţa şi să o primească la el”, scris sora artistei pe Facebook.

Rona Hartner a fost cunoscută în România și în urma unui scandal în care se spunea că a avut o relație amoroasă cu fostul președinte Emil Constantinescu.

Ea a recunoscut că intriga scandalului de la începutul anilor 2000 a fost inventată de secretarul lui Corneliu Vadim Tudor.

"Tocmai avusesem mare succes cu un film în Franta și secretarul lui Corneliu Vadim Tudor mi-a propus să mă facă vedetă în România.

Iar pe 8 ianuarie 1999 am aflat de la televizor că scrisesem un jurnal intim, în care spuneam că sunt amanta președintelui. Bineînțeles, jurnalul era inventat", a povestit actrița în revista The One.