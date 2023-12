Emisiunea care a consumat-o total! De unde credea Rona Hartner că s-a îmbolnăvit grav

Actrița Rona Hartner a murit la vârsta de 50 de ani, după ce fusese diagnosticată, din nou, cu cancer în stadiu IV cu metastaze la creier.

Acum patru ani, îndrăgita artistă avusese cancer la colon și ficat, iar un an mai târziu reușise să se vindece.

În cadrul ediții speciale a emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, Rona Hartner a povestit calvarul prin care a trecut în timpul emisiunii Ferma Vedetelor, show difuzat în urmă cu 6 ani – în 2017.

Din cauza stresului, artista s-a consumat psihic și emoțional și a slăbit 20 de kilograme. Totodată, actrița mărturisea că nu exclude varianta ca boala să i se fi declanșat în acea emisiune, deoarece au existat momente în care a suferit enorm.

”Am suferit foarte mult. Oamenii din acea emisiune care păreau prieteni atunci când i-am văzut, mi-am dat seama că erau cu 2 fețe. În emisiunile pe care le-am acceptat, m-am gândit la performanță. Am vrut să arăt numai performanță, să dansez, să cânt. Ăsta e rolul artistului…În emisiunile astea unde ești doar un simplu om în care lumea dă cu noroi, alea sunt traumatizante. Am slăbit la acea emisiune vreo 20 de kilograme, dar mi-am dat seama că m-am consumat. Eu cred că mi s-a declanșat boala în acea emisiune, că am suferit foarte mult. Nu-mi plac emisiunile în care artistul este pus ca într-un insectar, cu niște probe, ca să vedem cât suferă. Mi se par niște experimente. Nu am știut că sunt închiși niște artiști și observați. Mi se pare de un sadism incredibil. Nu mă mai interesază genul ăsta de emisiuni niciodată”, spunea Rona Hartner în emisiunea de la Kanal D.

„Sunt nefumătoare. Nu am niciun motiv să am cancer de plămân. Ce, am răcit o dată și am cancer de plămân? Nu! A fost pe fond emoțional. Pentru că anul acesta am tras ca un măgăruș. La niște chestii foarte grave, dure în viața mea. Piatră peste piatră, le-am tras cu spatele meu până când totul s-a făcut praf, sănătatea, totul! Nici n-am spus nimănui, nici fratele, nici sora, nici mama nu știau ce greutăți am eu. Le țineam pentru mine, cum face lumea cu bun-simț. «Haide, domnule, nu mă mai victimizez atât. Alții au probleme mai mari, le păstrez pe ale mele pentru mine.» Așa că am ținut totul în mine și am suferit. Așadar, corpul a reacționat. Iar veștile de la doctor care trebuie să-ți dea speranță și fericire îmi făceau și mai rău”, a mai spus artista, conform cancan.ro.