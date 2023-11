Priveghi pentru Rona Hartner, în Franța. Când are loc înmormântarea actriței, în România

Prieteni şi muzicieni au fost prezenţi luni, la Toulon, în Franţa, la un priveghi pentru actriţa şi cântăreţa Rona Hartner, care a murit la 23 noiembrie.

"Sunt atât de recunoscătoare tuturor celor care au participat şi au organizat această priveghi de aseară. Biserica a fost plină de prieteni şi muzicieni. Vă mulţumesc tuturor pentru frumoasele cuvinte scrise şi mărturii, vă mulţumesc pentru muzica pe care ea a iubit-o atât de mult, vă mulţumesc că ne-aţi ajutat să trecem prin aceste momente de cinstire a vieţii Ronei", a scris pe Facebook sora artistei.

Vineri, Rona Hartner va fi înmormântată la Cimitirul Bellu din Bucureşti.

Actriţa şi câtăreaţa Rona Hartner a murit, la 23 noiembrie, la vârsta de 50 de ani, după o perioadă în care a suferit de cancer pulmonar.

"Steagul nostru în trei culori s-a întunecat azi dimineaţa şi Balcanii îţi plâng plecarea ta dintre cei vii. Gadjo Dilo, acela né d’une cigogne, micul Blond de Casbah si toţi care au jucat cu tine vor trăi cu amintirea zâmbetului tău.

Vocea ta puternica şi unica ne-a rămas imprimată pe numeroasele discuri pe care o sa le putem asculta in buclă. Surioara mea mică cum îţi plăcea să-ţi spun, Ronel, o să-mi lipseşti cum nici nu-ţi puteai închipui. O să-i lipseşti fetiţei tele foarte tare, o sa le lipseşti la toţi. Stelele in cer sunt fericite ca te au pe tine printre ele acum. O stea în plus va lumina in seara asta. Drum bun şi luminat Ronel", anunţa pe Facebook Rinda Hartner.

Născută la 9 martie 1973 la Bucureşti, Rona Hartner a jucat alături de actorul francez Romain Duris în filmul lui Tony Gatlif din 1997, "Gadjo Dilo", povestea unui francez care călătoreşte în România în căutarea unei cântăreţe de etnie romă. Pentru acest rol, ea a câştigat premiul de interpretare la Festivalul de la Locarno (Elveţia).

Muzician şi cântăreaţă, Rona Hartner a colaborat, de asemenea, cu DJ electro-balcanici de marcă, precum Shantel din Germania şi DJ Tagada (Gypsy Therapy), precum şi cu regizorul David Lynch pentru o serie de piese ("You're more than that", 2002). În 2015 a lansat albumul "The Balkanic Gospel", un amestec de muzică romă, gospel şi jazz.