Victorie importantă pentru Ronald Gavril în boxul profesionist: ”Am luptat, am învins, pentru România!”

Boxerul român Ronald Gavril l-a învins pe argentinianul Marcelo Ruben Molina, într-un meci desfăşurat în acest weekend la Coquimatlan (Mexic), la categoria semigrea.

''Am luptat, am învins, pentru România! Acest triumf în Mexic nu este doar al meu, este al nostru. Împreună suntem invincibili. Mulţumesc ca m-aţi susţinut şi aţi crezut în mine!'', a scris Ronald ''The Thrill'' Gavril pe pagina sa de Facebook după meci.

Gavril (37 ani), fost challenger la titlul mondial WBC la supermijlocie, are acum 24 de victorii la profesionişti şi 3 înfrângeri.

Molina (30 ani) are un bilanţ de 23 de victorii, 24 de înfrângeri şi un meci nul.