Ronaldinho si Pato, lasati in afara lotului Braziliei pentru CM 2010

Selectionerul Braziliei, Carlos Dunga, a lasat sa se inteleaga ca ii va lasa in afara lotului pentru Campionatul Mondial din 2010 pe Ronaldinho si Pato.

Anuntul a fost facut la finalul meciului amical castigat in fata Irlandei, scor 2-0, Dunga spunand ca lotul pentru Mondialul din Africa de Sud este deja definitivat.

"Toti jucatorii au avut sansa de a se afirma la echipa nationala, inclusiv Ronaldinho si Pato, dar lucrurile au fost deja decise.", a spus Dunga la finalul partidei.

Cei doi jucatori ai lui AC Milan nu au evoluat in partida amicala cu Irlanda, ultima inaintea meciului cu nationala Coreei de Nord de la Campionatul Mondial.

Brazilia face parte din Grupa G a turneului final din Africa de Sud, alaturi de Coreea de Nord, Coasta de Fildes si Portugalia.

C.F.

