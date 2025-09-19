Ronaldinho și alte nume mari vin la Iași pentru un show spectaculos: "A semnat contractul în două minute"

Celebrul fotbalist brazilian Ronaldinho și alte nume mari ale fotbalului vor juca un meci demonstrativ, pe 29 noiembrie, pe Stadionul "Emil Alexandrescu" de pe Dealul Copou din Iași, în cadrul unui eveniment intitulat 'Football World Ronaldinho Friends'.

Potrivit organizatorilor, pe 29 noiembrie, lui Ronaldinho, la meciul demonstrativ de pe Stadionul "Emil Alexandrescu" din Iași, i se vor alătura alte nume mari din lumea fotbalului, precum Maicon, Dida, Rafinha, Aldair, JJ Okocha, Anderson Polga, Patrick Kluivert, Makelele, Juan Sebastian Veron, Diego Souza, Edmilson, Quaresma, Seedorf și alții.

"Sunt foarte bun prieten cu Ronaldinho și am avut plăcerea să-l invit la Iași să joace un meci. Va veni să joace pe 29 noiembrie, de la ora 16:00, pe stadionul de aici, Ronaldinho. Vor fi și câțiva jucători brazilieni și, bineînțeles, jucători români. Încă nu știm ce jucători români vor participa la meci. În curând va fi făcută și confirmarea și vom afla numele lor", a declarat presei Massimo Domanico, președintele DM Global Way, organizatorul evenimentului.

Acesta a afirmat totodată că venirea lui Ronaldinho la Iași va fi "o realizare istorică" pentru că, odată cu el, vor veni "mulți alți brazilieni de nivel internațional".

"Am făcut o echipă cu oameni din Iași care au crezut în mine și în acest proiect care a devenit realitate. Este un eveniment important pentru mine", a afirmat la rândul său Ferdinando Cipullo, unul dintre organizatorii evenimentului.

Deși nu a fost stabilit încă definitiv, prețul unui bilet la un astfel de meci poate fi între 40 și 50 de euro.

"Ronaldinho are foarte mulți prieteni români, așa că pe 29 (noiembrie - n.r.) va fi ceva frumos. Vă pot spune că a auzit despre Iași, dar nu a mai fost aici. A semnat contractul în două minute. Este un eveniment important pentru el și pentru toți cei din echipa sa. Vă așteaptă să veniți în număr tot mai mare la acest meci", a spus Simone Peretti, alt organizator al evenimentului.

Principalii organizatori sunt firma DM Global Way și Primăria Municipiului Iași.

"O manifestare sportivă nu este doar o competiție, o întrecere, ci poate fi asociată cu un spectacol, cu un mod de a petrece timpul liber în mod frumos. Ronaldinho este un nume al fotbalului mondial, e un nume care ne onorează, pentru că face parte din elita fotbalului mondial din toate timpurile. De asemenea, e o persoană care se implică în educarea tinerei generații, mai ales prin sport. Se știe foarte bine că gestionează mai multe programe sociale dedicate copiilor. Aceasta nu va fi singurul eveniment de acest fel. Lucrăm de mai mult timp la un program pe care, deocamdată, nu vreau să-l divulg", a declarat primarul Mihai Chirica.

